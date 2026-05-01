Шахтер уступил Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от английского "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лиги конференций. Поединок в Кракове завершился со счетом 1:3.

"Шахтер" контролировал мяч, но не смог забить

Английский клуб открыл счет уже на 22-й секунде матча. Сарр воспользовался передачей Матета и точно пробил в дальний угол. После гола "горняки" перехватили инициативу, но не смогли реализовать свои моменты.

На старте второго тайма команда Арды Турана сравняла счет. На 48-й минуте Очеретько замкнул подачу после углового и установил счет — 1:1. Впрочем, удержать равновесие не удалось.

На 58-й минуте Камада снова вывел "Кристал Пэлас" вперед, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке "Шахтера". Несмотря на попытки украинской команды отыграться, гости грамотно действовали в обороне и ждали своих шансов в контратаках.

Окончательную точку в матче поставил Странд Ларсен. На 84-й минуте после ошибки в центре поля он убежал в контратаку, обыграл защитника и переиграл Ризныка, установив итоговый счет — 1:3.

"Шахтер" усложнил себе задачу перед ответным матчем, который состоится на поле соперника. Для выхода в финал украинской команде необходимо отыграть отставание в два мяча.

"Шахтер" — "Кристал Пэлас" — 1:3

Голы: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Странд Ларсен, 84

