Главная Спорт Шахтер на глазах Ахметова уступил Кристал Пэлас в полуфинале ЛК

Дата публикации 1 мая 2026 00:07
Шахтер уступил Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций
Матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас". Фото: x.com/CPFC

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от английского "Кристал Пэлас" в первом матче полуфинала Лиги конференций. Поединок в Кракове завершился со счетом 1:3.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" контролировал мяч, но не смог забить

Английский клуб открыл счет уже на 22-й секунде матча. Сарр воспользовался передачей Матета и точно пробил в дальний угол. После гола "горняки" перехватили инициативу, но не смогли реализовать свои моменты.

На старте второго тайма команда Арды Турана сравняла счет. На 48-й минуте Очеретько замкнул подачу после углового и установил счет — 1:1. Впрочем, удержать равновесие не удалось.

На 58-й минуте Камада снова вывел "Кристал Пэлас" вперед, воспользовавшись суматохой в штрафной площадке "Шахтера". Несмотря на попытки украинской команды отыграться, гости грамотно действовали в обороне и ждали своих шансов в контратаках.

Окончательную точку в матче поставил Странд Ларсен. На 84-й минуте после ошибки в центре поля он убежал в контратаку, обыграл защитника и переиграл Ризныка, установив итоговый счет — 1:3.

"Шахтер" усложнил себе задачу перед ответным матчем, который состоится на поле соперника. Для выхода в финал украинской команде необходимо отыграть отставание в два мяча.

"Шахтер" — "Кристал Пэлас" — 1:3

Голы: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Странд Ларсен, 84

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в киевском "Динамо" рассматривают вариант с возвращением молодого футболиста в основной состав после аренды.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Алиев назвал кандидата, который, по его мнению, должен возглавить сборную Украины.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
