Тренер Кристал Пэлас назвал ключевую причину победы над Шахтером

Тренер Кристал Пэлас назвал ключевую причину победы над Шахтером

Дата публикации 1 мая 2026 10:35
Гласнер назвал ключевую причину победы Кристал Пэлас над Шахтером
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер подвел итоги матча против "Шахтера". Английская команда победил со счетом 3:1 в первом полуфинале Лиги конференций. Гостям удалось забить гол уже на первой минуте встречи. 

Немецкий специалист дал оценку игре команды и ушел от ответа на вопрос о фаворите противостояния перед ответной встречей, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TNT Sports.

Оливер Гласнер подтвердил, что его команда придерживалась игрового плана и эффективно действовала в обороне. Тренер подчеркнул, что соперник создавал угрозу при стандартных положениях.

Как "Кристал Пэлас" удалось победить "Шахтер"

Наставник английской команды признал, что ей удалось не только создать моменты в атаке, но и реализовать их. Тренер отдельно выделил реакцию игроков после пропущенного мяча. Гласнер похвалил соперника, особенно выделив вратаря "Шахтера". Он призвал не делать громких заявлений накануне ответного противостояния, которое пройдет 7 мая. 

"Я очень доволен и рад нашей игре. Отдаю должное игрокам, они придерживались плана и очень усердно работали, каждый в защите. Мы не позволили "Шахтеру" создать много моментов. Они представляли большую угрозу при стандартных положениях", — заявил Гласнер.

Оливер Гласнер
Оливер Гласнер (слева) с Даниэлем Муньосом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Тренер "Кристал Пэлас" отметил вклад игроков, вышедших на замену в матче с "Шахтером". По словам тренера, победа в первом матче является только промежуточным результатом и заверил, что его подопечные не собираются расслабляться. 

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о втором шансе, который тренерский штаб "Динамо" даст одному из воспитанников клуба. 

Также Новини.LIVE цитировали Александра Алиева, который рассказал, кто должен тренировать сборную Украины. 

ФК Шахтер Лига Конференций Кристал Пэлас
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
