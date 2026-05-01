Гласнер назвал ключевую причину победы Кристал Пэлас над Шахтером

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер подвел итоги матча против "Шахтера". Английская команда победил со счетом 3:1 в первом полуфинале Лиги конференций. Гостям удалось забить гол уже на первой минуте встречи.

Немецкий специалист дал оценку игре команды и ушел от ответа на вопрос о фаворите противостояния перед ответной встречей, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TNT Sports.

Оливер Гласнер подтвердил, что его команда придерживалась игрового плана и эффективно действовала в обороне. Тренер подчеркнул, что соперник создавал угрозу при стандартных положениях.

Как "Кристал Пэлас" удалось победить "Шахтер"

Наставник английской команды признал, что ей удалось не только создать моменты в атаке, но и реализовать их. Тренер отдельно выделил реакцию игроков после пропущенного мяча. Гласнер похвалил соперника, особенно выделив вратаря "Шахтера". Он призвал не делать громких заявлений накануне ответного противостояния, которое пройдет 7 мая.

"Я очень доволен и рад нашей игре. Отдаю должное игрокам, они придерживались плана и очень усердно работали, каждый в защите. Мы не позволили "Шахтеру" создать много моментов. Они представляли большую угрозу при стандартных положениях", — заявил Гласнер.

Читайте также:

Тренер "Кристал Пэлас" отметил вклад игроков, вышедших на замену в матче с "Шахтером". По словам тренера, победа в первом матче является только промежуточным результатом и заверил, что его подопечные не собираются расслабляться.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о втором шансе, который тренерский штаб "Динамо" даст одному из воспитанников клуба.

Также Новини.LIVE цитировали Александра Алиева, который рассказал, кто должен тренировать сборную Украины.