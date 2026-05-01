Гласнер назвав ключову причину перемоги Кристал Пелас над Шахтарем

Головний тренер "Кристал Пелас" Олівер Гласнер підбив підсумки матчу проти "Шахтаря". Англійська команда перемогла з рахунком 3:1 у першому півфіналі Ліги конференцій. Гостям вдалося забити гол уже на першій хвилині зустрічі.

Німецький фахівець дав оцінку грі команди і уникнув відповіді на запитання про фаворита протистояння перед матчем-відповіддю, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на TNT Sports.

Олівер Гласнер підтвердив, що його команда дотримувалася ігрового плану та ефективно діяла в обороні. Тренер підкреслив, що суперник створював загрозу за стандартних положень.

Як "Кристал Пелас" вдалося перемогти "Шахтар"

Наставник англійської команди визнав, що їй вдалося не тільки створити моменти в атаці, а й реалізувати їх. Тренер окремо виділив реакцію гравців після пропущеного м'яча. Гласнер похвалив суперника, особливо виділивши воротаря "Шахтаря". Він закликав не робити гучних заяв напередодні матчу-відповіді протистояння, яке відбудеться 7 травня.

"Я дуже задоволений і радий нашій грі. Віддаю належне гравцям, вони дотримувалися плану і дуже старанно працювали, кожен у захисті. Ми не дозволили "Шахтарю" створити багато моментів. Вони становили велику загрозу при стандартних положеннях", — заявив Гласнер.

Олівер Гласнер (ліворуч) із Даніелем Муньосом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Тренер "Кристал Пелас" відзначив внесок гравців, які вийшли на заміну в матчі з "Шахтарем". За словами тренера, перемога в першому матчі є тільки проміжним результатом і запевнив, що його підопічні не збираються розслаблятися.

