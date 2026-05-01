Ахметов оцінив поразку Шахтаря від Кристал Пелас

Рінат Ахметов на матчі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов висловився після поразки команди від "Кристал Пелас". Українська команда поступилася з рахунком 1:3 у першому півфіналі Ліга конференцій. Керівник клубу оцінив поточну ситуацію навколо команди.

Ахметов наголосив на впливі зовнішніх чинників на підготовку та виступи "гірників", повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

Сергій Палкін (ліворуч), Рінат Ахметов та Дарійо Срна. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Рінат Ахметов підкреслив, що донецька команда продовжує виступати в умовах складного календаря. Президент клубу звернув увагу на значущість участі в єврокубках. Незважаючи на всі проблеми, "Шахтар" успішно представляє Україну на міжнародній арені.

Рінат Ахметов дає автограф. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Ахметов сказав після гри "Шахтаря"

"По-перше, слово "війна" — це вже жахливо, тому що п'ятий рік у нашій країні триває повномасштабна війна, а для мене ця війна з 2014 року триває, уже 12 років. Україна вистояла завдяки мужності та стійкості українського народу, завдяки сильній українській армії та підтримці всього цивілізованого світу. Нам потрібно дякувати нашим захисникам за можливість грати і представляти країну. Нам не варто скаржитися на труднощі, тому що ми повинні показувати силу України", — розповів Ахметов.

Президент "гірників" також відзначив складність графіка команди в поточному сезоні. За його словами, футболісти проводять матчі з мінімальними паузами на відновлення. Президент "Шахтаря", який повернувся на трибуну після смерті екстренера команди Мірчі Луческу, запевнив, що гравці команди віддадуть усі сили в матчах, які залишилися до кінця сезону.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про готовність тренера Жозе Моурінью повернутися в мадридський "Реал" влітку 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли про можливий трансфер польського форварда Роберта Левандовського в італійський "Ювентус".

