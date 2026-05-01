Марлон пообіцяв, що Шахтар не здасться перед матчем-відповіддю з Кристал Пелас

Марлон Гомес під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У першому півфіналі Ліги Конференцій "Шахтар" програв "Кристал Пелас". Донецька команда поступилася в номінально домашньому поєдинку. Шанси "гірників" на вихід у фінал турніру різко знизилися.

Марлон Гомес закликав уболівальників "Шахтаря" не розчаровуватися в команді, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

"Шахтар" пропустив перший гол від "Кристал Пелас" уже в дебюті поєдинку. Марлон Гомес визнав, що донецька команда припустилася в тому епізоді помилки і вийшла на поєдинок не готовою до такого сценарію. Однак футболіст нагадав, що подібні епізоди трапляються, але заявив, що в цьому немає трагедії.

Марлон Гомес (праворуч) під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Марлон сказав про перспективи "Шахтаря"

Бразильський хавбек вважає, що у "гірників" залишаються шанси на вихід у фінал Ліги Конференцій. Попереду у команди важливий матч із київським "Динамо" в чемпіонаті України, після чого відбудеться матч-відповідь із "Кристал Пелас".

"Ми розуміли, що матч буде складним, так і вийшло. Незважаючи на помилки і фінальний рахунок, у грі "Шахтаря" були позитивні моменти. Ми можемо дещо виправити, і це поліпшить наші шанси в матчі-відповіді. Ніхто не збирається здаватися", — запевнив Марлон.

