Главная Спорт Марлон Гомес удивил заявлением после поражения Шахтера

Марлон Гомес удивил заявлением после поражения Шахтера

Дата публикации 1 мая 2026 11:03
Марлон пообещал, что Шахтер не сдастся перед ответной игрой с Кристал Пэлас
Марлон Гомес во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В первом полуфинале Лиги Конференций "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас". Донецкая команда уступила в номинально домашнем поединке. Шансы "горняков" на выход в финал турнира резко снизились. 

Марлон Гомес призвал болельщиков "Шахтера" не разочаровываться в команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА. 

"Шахтер" пропустил первый гол от "Кристал Пэлас" уже в дебюте поединка. Марлон Гомес признал, что донецкая команда допустила в том эпизоде ошибку и вышла на поединок не готовой к подобному сценарию. Однако футболист напомнил, что подобные эпизоды случаются, но заявил, что в этом нет трагедии. 

Марлон Гомес борется за мяч в матча Лиги Конференций 30 апреля 2026 года
Марлон Гомес (справа) во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Марлон сказал о перспективах "Шахтера" 

Бразильский хавбек считает, что у "горняков" остаются шансы на выход в финал Лиги Конференций. Впереди у команды важный матч с киевским "Динамо" в чемпионате Украины, после чего состоится ответная игра с "Кристал Пэлас". 

"Мы понимали, что матч будет сложным, так и получилось. Несмотря на ошибки и финальный счет, в игре "Шахтера" были положительные моменты. Мы можем кое-что исправить, и это улучшит наши шансы в ответном поединке. Никто не собирается сдаваться", — заверил Марлон. 

ФК Шахтер Лига Конференций Марлон Гомес
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
