Марлон пообещал, что Шахтер не сдастся перед ответной игрой с Кристал Пэлас

Марлон Гомес во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В первом полуфинале Лиги Конференций "Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас". Донецкая команда уступила в номинально домашнем поединке. Шансы "горняков" на выход в финал турнира резко снизились.

Марлон Гомес призвал болельщиков "Шахтера" не разочаровываться в команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Шахтер" пропустил первый гол от "Кристал Пэлас" уже в дебюте поединка. Марлон Гомес признал, что донецкая команда допустила в том эпизоде ошибку и вышла на поединок не готовой к подобному сценарию. Однако футболист напомнил, что подобные эпизоды случаются, но заявил, что в этом нет трагедии.

Марлон Гомес (справа) во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Марлон сказал о перспективах "Шахтера"

Бразильский хавбек считает, что у "горняков" остаются шансы на выход в финал Лиги Конференций. Впереди у команды важный матч с киевским "Динамо" в чемпионате Украины, после чего состоится ответная игра с "Кристал Пэлас".

"Мы понимали, что матч будет сложным, так и получилось. Несмотря на ошибки и финальный счет, в игре "Шахтера" были положительные моменты. Мы можем кое-что исправить, и это улучшит наши шансы в ответном поединке. Никто не собирается сдаваться", — заверил Марлон.

Читайте также:

