Караваєв відмовився від повернення в Шахтар

Олександр Караваєв працює на тренуванні.

Донецький "Шахтар" продовжує шукати заміну Юхиму Коноплі. Вінгер збірної України хоче змінити клуб наступного літа. "Гірники" розглядали на цю позицію навіть ветерана "Динамо".

Вік Караваєва не став причиною для думок про завершення кар'єри, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

Правий захисник Олександр Караваєв є вихованцем донецького "Шахтаря", однак закріпитися в цій команді гравцеві не вдалося. У 2019 році вінгер перейшов до київського "Динамо" з луганської "Зорі", після чого став одним із лідерів столичної команди.

Олександр Караваєв після матчу.

Караваєв міг повернутися в "Шахтар"

Тренерський штаб "гірників" не збентежив вік 33-річного футболіста. Олександр Караваєв отримав пропозицію замінити Юхима Коноплю в донецькій команді, але відкинув її.

Караваєв має намір залишитися в київському "Динамо". Влітку 2026 року в нього завершиться контракт зі столичним клубом, але сторони близькі до продовження угоди ще на 12 місяців.

Читайте також:

У сезоні 2025/26 Караваєв провів за "біло-синіх" 28 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо про фіаско в переговорах Руслана Маліновського щодо продовження контракту з "Дженоа".

Керівництво туринського "Ювентуса" розглядає в якості посилення атаки форварда каталонської "Барселони" Роберта Левандовського.