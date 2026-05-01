Трансфер Маліновського: Руслан вирішив піти з Дженоа

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може покинути "Дженоа". Переговори про новий контракт між сторонами зайшли в глухий кут. Основні розбіжності стосуються терміну угоди.

Ситуація підвищує ймовірність трансферу найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Інтерес до футболіста збірної України раніше проявляли "Наполі" та "Ювентус". Однак конкретних пропозицій від клубів Серії А не було оформлено. Переговори не вийшли на фінальну стадію. На цьому тлі активізувалися інші варіанти продовження кар'єри гравця.

Основний варіант — перехід до Туреччини

Найбільш предметною пропозицією на даний момент вважається варіант із "Трабзонспором". Турецький клуб пропонує Маліновському контракт терміном на три роки. Також ідеться про підвищення фінансових умов для гравця. Цей варіант розглядається як пріоритетний.

Офіційних підтверджень переходу наразі немає. Руслан Маліновський продовжує залишатися гравцем "Дженоа" щонайменше до кінця сезону. На його рахунку в поточній кампанії 32 матчі, 6 голів та 3 результативні передачі.

