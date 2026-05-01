Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дженоа та Маліновський не домовилися про новий контракт

Дженоа та Маліновський не домовилися про новий контракт

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 13:21
Трансфер Маліновського: Руслан вирішив піти з Дженоа
Руслан Маліновський святкує гол. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може покинути "Дженоа". Переговори про новий контракт між сторонами зайшли в глухий кут. Основні розбіжності стосуються терміну угоди.

Ситуація підвищує ймовірність трансферу найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Інтерес до футболіста збірної України раніше проявляли "Наполі" та "Ювентус". Однак конкретних пропозицій від клубів Серії А не було оформлено. Переговори не вийшли на фінальну стадію. На цьому тлі активізувалися інші варіанти продовження кар'єри гравця.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський із партнерами по команді. Фото: instagram.com/GenoaCFC/

Основний варіант — перехід до Туреччини

Найбільш предметною пропозицією на даний момент вважається варіант із "Трабзонспором". Турецький клуб пропонує Маліновському контракт терміном на три роки. Також ідеться про підвищення фінансових умов для гравця. Цей варіант розглядається як пріоритетний.

Офіційних підтверджень переходу наразі немає. Руслан Маліновський продовжує залишатися гравцем "Дженоа" щонайменше до кінця сезону. На його рахунку в поточній кампанії 32 матчі, 6 голів та 3 результативні передачі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Жозе Моурінью розглядає можливість повернення в мадридський "Реал" влітку 2026 року.

Крім того, Новини.LIVE інформували про потенційний трансфер польського форварда Роберта Левандовського в італійський "Ювентус". 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Дженоа Футбол трансфери Руслан Маліновський
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації