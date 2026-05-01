Трансфер Малиновского: Руслан решил уйти из Дженоа

Руслан Малиновский празднует гол. Фото: Simone Arveda/Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть "Дженоа". Переговоры о новом контракте между сторонами зашли в тупик. Основные разногласия касаются срока соглашения.

Ситуация повышает вероятность трансфера в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Интерес к футболисту сборной Украины ранее проявляли "Наполи" и "Ювентус". Однако конкретные предложения от клубов Серии А не были оформлены. Переговоры не вышли на финальную стадию. На этом фоне активизировались другие варианты продолжения карьеры игрока.

Руслан Малиновский с партнерами по команде. Фото: instagram.com/GenoaCFC/

Основной вариант — переход в Турцию

Наиболее предметным предложением на данный момент считается вариант с "Трабзонспор". Турецкий клуб предлагает Малиновскому контракт сроком на три года. Также речь идет о повышении финансовых условий для игрока. Этот вариант рассматривается как приоритетный.

Официальных подтверждений перехода на данный момент нет. Руслан Малиновский продолжает оставаться игроком "Дженоа" как минимум до конца сезона. На его счету в текущей кампании 32 матча, 6 голов и 3 результативных передачи.

