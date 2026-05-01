Зубков несподівано готується до трансферу з Трабзонспора

Олександр Зубков у складі "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник збірної України Олександр Зубков може змінити команду. У турецькому "Трабзонспорі" цінують гравця та вважають його лідером на полі. Однак у хавбека виникли причини, які здатні призвести до зміни клубу.

"Трабзонспор" не збирається безоплатно відпускати Зубкова, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на HTSpor у соцмережі X.

Хавбек Олександр Зубков перейшов у "Трабзонспор" із донецького "Шахтаря" в лютому 2025 року. Він швидко виграв конкуренцію за місце в основному складі і незабаром став одним із провідних футболістів турецького клубу. У сезоні 2025/26 українець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 6 результативних передач.

Олександр Зубков на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Чому Зубков може піти

У турецькій пресі повідомляють, що у хавбека виникли обставини особистого характеру. Вони можуть завадити подальшій кар'єрі у складі "Трабзонспора". Олександр Зубков збирається провести переговори з клубом, після яких стане відома його подальша доля.

Турецька сторона хоче зберегти футболіста збірної України. У разі, якщо не вдасться цього зробити, "Трабзонспор" спробує продати Зубкова не дешевше 6 млн євро, які заплатив за Олександра "Шахтарю".

Читайте також:

У складі турецької команди продовжує виступати український захисник Арсеній Батагов. Чутки сватають до "Трабзонспора" півзахисника "Дженоа" Руслана Маліновського та Віктора Циганкова з "Жирони".

Раніше Новини.LIVE писали про команду, яку готовий очолити Юрген Клопп у разі відходу з "Ред Булл".

Також Новини.LIVE повідомляли про можливий перехід Роберта Левандовського з "Барселони" в туринський "Ювентус".