Главная Спорт Зубков летом может уйти из Трабзонспора

Зубков летом может уйти из Трабзонспора

Дата публикации 1 мая 2026 15:21
Зубков неожиданно готовится к трансферу из Трабзонспора
Александр Зубков в составе "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может сменить команду. В турецком "Трабзонспоре" ценят игрока и считают его лидером на поле. Однако у хавбека возникли причины, которые способны привести к смене клуба. 

"Трабзонспор" не собирается бесплатно отпускать Зубкова, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на HTSpor в соцсети X.  

Хавбек Александр Зубков перешел в "Трабзонспор" из донецкого "Шахтера" в феврале 2025 года. Он быстро выиграл конкуренцию за место в основном составе и вскоре стал одним из ведущих футболистов турецкого клуба. В сезоне 2025/26 украинец сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. 

Александр Зубков
Александр Зубков на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Почему Зубков может уйти 

В турецкой прессе сообщают, что у хавбека возникли обстоятельства личного характера. Они могут помешать дальнейшей карьере в составе "Трабзонспора". Александр Зубков собирается провести переговоры с клубом, после которых станет известна его дальнейшая судьба. 

Турецкая сторона хочет сохранить футболиста сборной Украины. В случае, если не удастся этого сделать, "Трабзонспор" попытается продать Зубкова не дешевле 6 млн евро, которые заплатил за Александра "Шахтеру". 

Читайте также:

В составе турецкой команды продолжает выступать украинский защитник Арсений Батагов. Слухи сватают в "Трабзонспор" полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского и Виктора Цыганкова из "Жироны". 

Ранее Новини.LIVE писали о команде, которую готов возглавить Юрген Клопп в случае ухода из "Ред Булл". 

Также Новини.LIVE сообщали о возможном переходе Роберта Левандовского из "Барселоны" в туринский "Ювентус". 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
