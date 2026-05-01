Зубков неожиданно готовится к трансферу из Трабзонспора

Александр Зубков в составе "Трабзонспора".

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может сменить команду. В турецком "Трабзонспоре" ценят игрока и считают его лидером на поле. Однако у хавбека возникли причины, которые способны привести к смене клуба.

"Трабзонспор" не собирается бесплатно отпускать Зубкова, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на HTSpor в соцсети X.

Хавбек Александр Зубков перешел в "Трабзонспор" из донецкого "Шахтера" в феврале 2025 года. Он быстро выиграл конкуренцию за место в основном составе и вскоре стал одним из ведущих футболистов турецкого клуба. В сезоне 2025/26 украинец сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Александр Зубков на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Почему Зубков может уйти

В турецкой прессе сообщают, что у хавбека возникли обстоятельства личного характера. Они могут помешать дальнейшей карьере в составе "Трабзонспора". Александр Зубков собирается провести переговоры с клубом, после которых станет известна его дальнейшая судьба.

Турецкая сторона хочет сохранить футболиста сборной Украины. В случае, если не удастся этого сделать, "Трабзонспор" попытается продать Зубкова не дешевле 6 млн евро, которые заплатил за Александра "Шахтеру".

В составе турецкой команды продолжает выступать украинский защитник Арсений Батагов. Слухи сватают в "Трабзонспор" полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского и Виктора Цыганкова из "Жироны".

