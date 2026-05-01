Клопп выбрал команду, которую хочет возглавить вместо Реала

Клопп отказал Реалу ради другой команды
Немецкий специалист Юрген Клопп не рассматривается кандидатом на пост главного тренера мадридского "Реала". Информация об этом появилась на фоне обсуждений будущего наставника испанского клуба. Тренер не ведет переговоры с представителями "бланкос".
Ранее имя Клоппа входило в список приоритетных вариантов "королевского клуба", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.
После ухода из "Ливерпуля" в 2024 году Юрген Клопп так и не вернулся к работе в клубном футболе. Он занял позицию, связанную с футбольным направлением компании "Red Bull". Специалист участвует в развитии структуры и координации проектов группы. Его деятельность сосредоточена на стратегических задачах.
К чему стремится Клопп
Основным вариантом продолжения карьеры для 58-летнего наставника считается работа в сборной Германии. Он рассматривает возможность возглавить национальную команду в будущем. Не исключено, что Юрген Клопп получит такую возможность после ЧМ-2026. Тренер не планирует возвращаться к клубной работе.
На должность наставника "Реала" претендуют несколько известных специалистов. Фаворитами являются Жозе Моуринью и нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
