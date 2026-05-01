Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Клопп отказал Реалу ради другой команды

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 14:43
Клопп выбрал команду, которую хочет возглавить вместо Реала
Юрген Клопп в апреле 2026 года. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Немецкий специалист Юрген Клопп не рассматривается кандидатом на пост главного тренера мадридского "Реала". Информация об этом появилась на фоне обсуждений будущего наставника испанского клуба. Тренер не ведет переговоры с представителями "бланкос". 

Ранее имя Клоппа входило в список приоритетных вариантов "королевского клуба", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ESPN

После ухода из "Ливерпуля" в 2024 году Юрген Клопп так и не вернулся к работе в клубном футболе. Он занял позицию, связанную с футбольным направлением компании "Red Bull". Специалист участвует в развитии структуры и координации проектов группы. Его деятельность сосредоточена на стратегических задачах.

К чему стремится Клопп 

Основным вариантом продолжения карьеры для 58-летнего наставника считается работа в сборной Германии. Он рассматривает возможность возглавить национальную команду в будущем. Не исключено, что Юрген Клопп получит такую возможность после ЧМ-2026. Тренер не планирует возвращаться к клубной работе.

На должность наставника "Реала" претендуют несколько известных специалистов. Фаворитами являются Жозе Моуринью и нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Реал Мадрид Юрген Клопп Сборная Германии по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации