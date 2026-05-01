Клопп выбрал команду, которую хочет возглавить вместо Реала

Юрген Клопп в апреле 2026 года. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Немецкий специалист Юрген Клопп не рассматривается кандидатом на пост главного тренера мадридского "Реала". Информация об этом появилась на фоне обсуждений будущего наставника испанского клуба. Тренер не ведет переговоры с представителями "бланкос".

Ранее имя Клоппа входило в список приоритетных вариантов "королевского клуба", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

После ухода из "Ливерпуля" в 2024 году Юрген Клопп так и не вернулся к работе в клубном футболе. Он занял позицию, связанную с футбольным направлением компании "Red Bull". Специалист участвует в развитии структуры и координации проектов группы. Его деятельность сосредоточена на стратегических задачах.

К чему стремится Клопп

Основным вариантом продолжения карьеры для 58-летнего наставника считается работа в сборной Германии. Он рассматривает возможность возглавить национальную команду в будущем. Не исключено, что Юрген Клопп получит такую возможность после ЧМ-2026. Тренер не планирует возвращаться к клубной работе.

На должность наставника "Реала" претендуют несколько известных специалистов. Фаворитами являются Жозе Моуринью и нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

