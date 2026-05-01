Клопп обрав команду, яку хоче очолити замість Реала

Клопп відмовив Реалу заради іншої команди
Німецького фахівця Юргена Клоппа не розглядають кандидатом на посаду головного тренера мадридського "Реала". Інформація про це з'явилася на тлі обговорень майбутнього наставника іспанського клубу. Тренер не веде переговори з представниками "бланкос".
Раніше ім'я Клоппа входило до списку пріоритетних варіантів "королівського клубу", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ESPN.
Після відходу з "Ліверпуля" у 2024 році Юрген Клопп так і не повернувся до роботи в клубному футболі. Він зайняв позицію, пов'язану з футбольним напрямком компанії "Red Bull". Фахівець бере участь у розвитку структури та координації проєктів групи. Його діяльність зосереджена на стратегічних завданнях.
До чого прагне Клопп
Основним варіантом продовження кар'єри для 58-річного наставника вважається робота в збірній Німеччини. Він розглядає можливість очолити національну команду в майбутньому. Не виключено, що Юрген Клопп отримає таку можливість після ЧС-2026. Тренер не планує повертатися до клубної роботи.
На посаду наставника "Реала" претендують кілька відомих фахівців. Фаворитами є Жозе Моурінью та нинішній головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.
