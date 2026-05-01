Головна Спорт Клопп відмовив Реалу заради іншої команди

Дата публікації: 1 травня 2026 14:43
Клопп обрав команду, яку хоче очолити замість Реала
Юрген Клопп у квітні 2026 року. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Німецького фахівця Юргена Клоппа не розглядають кандидатом на посаду головного тренера мадридського "Реала". Інформація про це з'явилася на тлі обговорень майбутнього наставника іспанського клубу. Тренер не веде переговори з представниками "бланкос".

Раніше ім'я Клоппа входило до списку пріоритетних варіантів "королівського клубу", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Після відходу з "Ліверпуля" у 2024 році Юрген Клопп так і не повернувся до роботи в клубному футболі. Він зайняв позицію, пов'язану з футбольним напрямком компанії "Red Bull". Фахівець бере участь у розвитку структури та координації проєктів групи. Його діяльність зосереджена на стратегічних завданнях.

До чого прагне Клопп

Основним варіантом продовження кар'єри для 58-річного наставника вважається робота в збірній Німеччини. Він розглядає можливість очолити національну команду в майбутньому. Не виключено, що Юрген Клопп отримає таку можливість після ЧС-2026. Тренер не планує повертатися до клубної роботи.

На посаду наставника "Реала" претендують кілька відомих фахівців. Фаворитами є Жозе Моурінью та нинішній головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Реал Мадрид Юрген Клопп Збірна Німеччини з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
