Салах из-за травмы не проведет прощальный матч за Ливерпуль

Мохамед Салах в "Ливерпуле". Фото: Reuters/Phil Noble

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму в матче 34-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Встреча состоялась 25 апреля и завершилась победой его команды со счетом 3:1. Египетский форвард не смог доиграть матч.

После обследования был поставлен неутешительный диагноз, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Liverpool Echo.

По словам представителя медицинского штаба "Ливерпуля" Хассана Рейтера, у Мохамеда Салаха диагностирован разрыв подколенного сухожилия. На восстановление потребуется около четырех недель. Это означает, что игрок пропустит часть заключительного отрезка сезона. Сроки возвращения будут зависеть от хода реабилитации.

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот и Мохамед Салах. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах пропустит ключевой отрезок сезона

Ранее "Ливерпуль" объявил, что египтянин покинет клуб по окончании текущего сезона. Форвард выступает за команду с 2017 года. За это время он стал одним из ключевых игроков клуба.

Египтянин Мохамед Салах является двукратным чемпионом Англии в составе "Ливерпуля". Также он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии и клубный чемпионат мира. Четырежды форвард становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о позиции Игоря Суркиса относительно будущего Андрея Ярмоленко в "Динамо".

Кроме того, Новини.LIVE публиковало информацию о результатах медицинского обследования капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.