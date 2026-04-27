Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салах больше не сыграет за Ливерпуль ни одного матча

Салах больше не сыграет за Ливерпуль ни одного матча

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 14:45
Салах из-за травмы не проведет прощальный матч за Ливерпуль
Мохамед Салах в "Ливерпуле". Фото: Reuters/Phil Noble

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму в матче 34-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Встреча состоялась 25 апреля и завершилась победой его команды со счетом 3:1. Египетский форвард не смог доиграть матч.

После обследования был поставлен неутешительный диагноз, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Liverpool Echo

По словам представителя медицинского штаба "Ливерпуля" Хассана Рейтера, у Мохамеда Салаха диагностирован разрыв подколенного сухожилия. На восстановление потребуется около четырех недель. Это означает, что игрок пропустит часть заключительного отрезка сезона. Сроки возвращения будут зависеть от хода реабилитации. 

Мохамед Салах в матче против "Кристал Пэлас" 25 апреля 2026 года
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот и Мохамед Салах. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах пропустит ключевой отрезок сезона

Ранее "Ливерпуль" объявил, что египтянин покинет клуб по окончании текущего сезона. Форвард выступает за команду с 2017 года. За это время он стал одним из ключевых игроков клуба. 

Египтянин Мохамед Салах является двукратным чемпионом Англии в составе "Ливерпуля". Также он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии и клубный чемпионат мира. Четырежды форвард становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. 

Ливерпуль Мохамед Салах АПЛ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации