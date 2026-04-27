Головна Спорт Салах більше не зіграє за Ліверпуль жодного матчу

Салах більше не зіграє за Ліверпуль жодного матчу

Дата публікації: 27 квітня 2026 14:45
Салах через травму не проведе прощальний матч за Ліверпуль через травму
Мохамед Салах у "Ліверпулі". Фото: Reuters/Phil Noble

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах зазнав травми в матчі 34-го туру АПЛ проти "Кристал Пелас". Зустріч відбулася 25 квітня і завершилася перемогою його команди з рахунком 3:1. Єгипетський форвард не зміг дограти матч.

Після обстеження було поставлено невтішний діагноз, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo.

За словами представника медичного штабу "Ліверпуля" Хассана Рейтера, у Мохамеда Салаха діагностовано розрив підколінного сухожилля. На відновлення знадобиться близько чотирьох тижнів. Це означає, що гравець пропустить частину заключного відрізка сезону. Терміни повернення залежатимуть від перебігу реабілітації.

Мохамед Салах в матче против "Кристал Пэлас" 25 апреля 2026 года
Тренер "Ліверпуля" Арне Слот та Мохамед Салах. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах пропустить ключовий відрізок сезону

Раніше "Ліверпуль" оголосив, що єгиптянин покине клуб після закінчення поточного сезону. Форвард виступає за команду з 2017 року. За цей час він став одним із ключових гравців клубу.

Єгиптянин Мохамед Салах є дворазовим чемпіоном Англії у складі "Ліверпуля". Також він вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу. Чотири рази форвард ставав найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про позицію Ігоря Суркіса щодо майбутнього Андрія Ярмоленка в "Динамо".

Крім того, Новини.LIVE публікувало інформацію про результати медичного обстеження капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Ліверпуль Мохамед Салах АПЛ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
