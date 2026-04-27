Салах через травму не проведе прощальний матч за Ліверпуль через травму

Мохамед Салах у "Ліверпулі". Фото: Reuters/Phil Noble

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах зазнав травми в матчі 34-го туру АПЛ проти "Кристал Пелас". Зустріч відбулася 25 квітня і завершилася перемогою його команди з рахунком 3:1. Єгипетський форвард не зміг дограти матч.

Після обстеження було поставлено невтішний діагноз, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Liverpool Echo.

За словами представника медичного штабу "Ліверпуля" Хассана Рейтера, у Мохамеда Салаха діагностовано розрив підколінного сухожилля. На відновлення знадобиться близько чотирьох тижнів. Це означає, що гравець пропустить частину заключного відрізка сезону. Терміни повернення залежатимуть від перебігу реабілітації.

Тренер "Ліверпуля" Арне Слот та Мохамед Салах. Фото: Reuters/Phil Noble

Салах пропустить ключовий відрізок сезону

Раніше "Ліверпуль" оголосив, що єгиптянин покине клуб після закінчення поточного сезону. Форвард виступає за команду з 2017 року. За цей час він став одним із ключових гравців клубу.

Єгиптянин Мохамед Салах є дворазовим чемпіоном Англії у складі "Ліверпуля". Також він вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Англії та клубний чемпіонат світу. Чотири рази форвард ставав найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги.

