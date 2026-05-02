Салах розповів про причини відходу з Ліверпуля та чемпіонство Арсеналу

Мохамед Салах під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах прокоментував своє майбутнє в клубі. Гравець підтвердив, що завершує етап в англійській команді. Він зазначив, що був щасливий провести в клубі дев'ять років.

За цей час футболіст домігся значних результатів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

"Ліверпуль" та Мохамед Салах оголосили про те, що наприкінці сезону 2025/26 єгипетський футболіст піде з клубу на правах вільного агента. Поки не відомо, де він продовжить кар'єру, але етап нападника на "Енфілді" добігає кінця. Сам Мохамед із вдячністю згадує часи у складі "червоних".

Причини рішення Салаха

"Я провів тут дев'ять років і досяг усього. Для мене важливо, що люди пам'ятатимуть мене, це найголовніше. Раніше я не був готовий іти, тому що показував високий рівень і продовжував встановлювати рекорди. Але зараз, з урахуванням того, що відбувається, я відчуваю, що настав час", — заявив Салах.

Підсумки чемпіонської боротьби в АПЛ

Мохамед також відповів на запитання про те, яка команда може завоювати чемпіонський титул в АПЛ за підсумками нинішнього сезону. Єгипетський футболіст вважає, що в "Арсеналу" є хороші шанси випередити "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці.

"Я насправді очікую, що "Арсенал" виграє Прем'єр-лігу, тому що це єдина команда, яка грає разом уже чотири або п'ять років, у них є сильний зв'язок і висока якість. Це непросто, це дуже складно", — додав Салах.

