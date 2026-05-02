Головна Спорт Форвард збірної України готується повернутися в клуб УПЛ

Дата публікації: 2 травня 2026 13:31
Металіст 1925 готується до трансферу Данила Сікана
Данило Сікан під час презентації в "Андерлехті". Фото: instagram.com/danilsikan/

Форвард збірної України Данило Сікан може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Інтерес до гравця проявляє "Металіст 1925". Клуб стежить за ситуацією навколо форварда і готовий активізувати переговори.

Розглядається варіант із рекордною для команди угодою, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Інсайди від Пасічника 2.0".

Український футболіст виступає за "Андерлехт" із січня 2026 року після переходу з "Трабзонспора". У бельгійському клубі Данило Сікан провів 6 матчів і не відзначився результативними діями. Із середини березня нападник не виходив на поле через травму. Його контракт розрахований до червня 2030 року.

Данило Сікан із дружиною. Фото: instagram.com/danilsikan/

Інтерес харків'ян до Сікана

"Металіст 1925" розглядає можливість посилення атаки за рахунок українського форварда. Керівництво клубу готове збільшити фінансову пропозицію, щоб випередити конкурентів. Вартість ексгравця "Шахтаря" становить близько 5 млн євро. Це може стати найдорожчим трансфером в історії харківського клубу.

Рішення про майбутнє гравця очікується в літнє трансферне вікно. Ситуація залежить від стану форварда та позиції "Андерлехта".

Данило Сікан Андерлехт ФК Металіст 1925
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
