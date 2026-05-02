Металіст 1925 готується до трансферу Данила Сікана

Форвард збірної України готується повернутися в клуб УПЛ
Форвард збірної України Данило Сікан може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Інтерес до гравця проявляє "Металіст 1925". Клуб стежить за ситуацією навколо форварда і готовий активізувати переговори.
Розглядається варіант із рекордною для команди угодою, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Інсайди від Пасічника 2.0".
Український футболіст виступає за "Андерлехт" із січня 2026 року після переходу з "Трабзонспора". У бельгійському клубі Данило Сікан провів 6 матчів і не відзначився результативними діями. Із середини березня нападник не виходив на поле через травму. Його контракт розрахований до червня 2030 року.
Інтерес харків'ян до Сікана
"Металіст 1925" розглядає можливість посилення атаки за рахунок українського форварда. Керівництво клубу готове збільшити фінансову пропозицію, щоб випередити конкурентів. Вартість ексгравця "Шахтаря" становить близько 5 млн євро. Це може стати найдорожчим трансфером в історії харківського клубу.
Рішення про майбутнє гравця очікується в літнє трансферне вікно. Ситуація залежить від стану форварда та позиції "Андерлехта".
