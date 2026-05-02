Арда Туран влітку може повернутися до Туреччини

Арда Туран керує грою команди.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран може покинути клуб після закінчення сезону. Молодий фахівець розглядає варіанти продовження кар'єри. Один із можливих сценаріїв пов'язаний із поверненням у турецький чемпіонат.

У послугах наставника "гірників" зацікавлений відомий клуб, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Dori.

Турецький "Галатасарай" розглядає Арду Турана як одного з претендентів на тренерський пост. Під час ігрової кар'єри нинішній наставник "Шахтаря" вже грав за стамбульців. Зв'язок із клубом розглядається як один із чинників можливого переходу.

Арда Туран перед матчем.

Поточний сезон "Галатасарая"

Туран є вихованцем "левів" і провів значну частину кар'єри в цьому клубі. Він виступав за команду з 2005 по 2011 рік, а потім повернувся в період з 2020 по 2022 рік.

У поточному сезоні "Галатасарай" вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився "Ліверпулю" за сумою двох матчів. При цьому команда Окана Бурука впевнено лідирує в чемпіонаті Туреччини. Але тренер "левів" може переїхати влітку до Італії, і тоді варіант із призначенням Арди Турана стане можливим.

