Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран може піти з Шахтаря в більш відому команду

Туран може піти з Шахтаря в більш відому команду

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 12:43
Арда Туран влітку може повернутися до Туреччини
Арда Туран керує грою команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран може покинути клуб після закінчення сезону. Молодий фахівець розглядає варіанти продовження кар'єри. Один із можливих сценаріїв пов'язаний із поверненням у турецький чемпіонат.

У послугах наставника "гірників" зацікавлений відомий клуб, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Dori.

Турецький "Галатасарай" розглядає Арду Турана як одного з претендентів на тренерський пост. Під час ігрової кар'єри нинішній наставник "Шахтаря" вже грав за стамбульців. Зв'язок із клубом розглядається як один із чинників можливого переходу.

Арда Туран
Арда Туран перед матчем. Фото: прес-служба "Шахтаря"

Поточний сезон "Галатасарая"

Туран є вихованцем "левів" і провів значну частину кар'єри в цьому клубі. Він виступав за команду з 2005 по 2011 рік, а потім повернувся в період з 2020 по 2022 рік.

У поточному сезоні "Галатасарай" вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився "Ліверпулю" за сумою двох матчів. При цьому команда Окана Бурука впевнено лідирує в чемпіонаті Туреччини. Але тренер "левів" може переїхати влітку до Італії, і тоді варіант із призначенням Арди Турана стане можливим.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ФК Шахтар Галатасарай Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації