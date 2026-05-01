Відео

Головна Спорт Ворскла змушена продати клубний автобус

Ворскла змушена продати клубний автобус

Дата публікації: 1 травня 2026 14:03
Банкрутство Ворскли: з'явився новий доказ
Футболісти "Ворскли" на тлі автобуса. Фото: instagram.com/fcvp.official/

На одному з онлайн-сервісів із продажу транспорту з'явилося оголошення про продаж автобуса із символікою полтавської "Ворскли". Вартість транспортного засобу вказана на рівні 40 тисяч доларів. Інформація про продаж викликала увагу на тлі ситуації навколо клубу.

Офіційних коментарів від представників команди з цього приводу не надходило, повідомляють Новини.LIVE.

Раніше генеральний директор клубу Максим Гарус заявляв про складну фінансову ситуацію. За його словами, становище "Ворскли" наближається до критичного рівня. Згодом клуб запустив збір коштів для підтримки своєї діяльності. Це підтверджує наявність фінансових труднощів усередині організації.

Оголошення про продаж автобуса. Фото: auto.ria

Положення команди в чемпіонаті

Наразі "Ворскла" перебуває в безпосередній близькості від зони перехідних матчів. Команда відстає всього на одне очко від безпечної позиції. До завершення сезону залишається п'ять турів. Ситуація в турнірній таблиці залишається напруженою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ворскла" була одним зі стабільних учасників вищого дивізіону українського футболу. Команда протягом багатьох сезонів виступала у вищому дивізіоні. Головним досягненням клубу стала перемога в Кубку України 2009 року, коли команда обіграла київське "Динамо" у фіналі. "Ворскла" також регулярно представляла країну в єврокубках, включно з участю в груповому етапі Ліги Європи.

футбол УПЛ Ворскла
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

