Главная Спорт Ворскла вынуждена продать клубный автобус

Ворскла вынуждена продать клубный автобус

Дата публикации 1 мая 2026 14:03
Банкротство Ворсклы: появилось новое доказательство
Футболисты "Ворсклы" на фоне автобуса. Фото: instagram.com/fcvp.official/

На одном из онлайн-сервисов по продаже транспорта появилось объявление о продаже автобуса с символикой полтавской "Ворсклы". Стоимость транспортного средства указана на уровне 40 тысяч долларов. Информация о продаже вызвала внимание на фоне ситуации вокруг клуба.

Официальных комментариев от представителей команды по этому поводу не поступало, сообщают Новини.LIVE.

Ранее генеральный директор клуба Максим Гарус заявлял о сложной финансовой ситуации. По его словам, положение "Ворсклы" приближается к критическому уровню. Впоследствии клуб запустил сбор средств для поддержки своей деятельности. Это подтверждает наличие финансовых трудностей внутри организации. 

Ворскла
Объявление о продаже автобуса. Фото: auto.ria

Положение команды в чемпионате

На данный момент "Ворскла" находится в непосредственной близости от зоны переходных матчей. Команда отстает всего на одно очко от безопасной позиции. До завершения сезона остается пять туров. Ситуация в турнирной таблице остается напряженной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ворскла" являлась одним из стабильных участников высшего дивизиона украинского футбола. Команда на протяжении многих сезонов выступала в высшем дивизионе. Главным достижением клуба стала победа в Кубке Украины в 2009 году, когда команда обыграла киевское "Динамо" в финале. "Ворскла" также регулярно представляла страну в еврокубках, включая участие в групповом этапе Лиги Европы.   

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Руслан Малиновский не смог договориться с "Дженоа" о новом контракте. 

Также Новини.LIVE сообщали о возможном переходе польского нападающего Роберта Левандовского в итальянский "Ювентус".

футбол УПЛ Ворскла
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
