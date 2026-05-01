Банкротство Ворсклы: появилось новое доказательство

Футболисты "Ворсклы" на фоне автобуса. Фото: instagram.com/fcvp.official/

На одном из онлайн-сервисов по продаже транспорта появилось объявление о продаже автобуса с символикой полтавской "Ворсклы". Стоимость транспортного средства указана на уровне 40 тысяч долларов. Информация о продаже вызвала внимание на фоне ситуации вокруг клуба.

Официальных комментариев от представителей команды по этому поводу не поступало, сообщают Новини.LIVE.

Ранее генеральный директор клуба Максим Гарус заявлял о сложной финансовой ситуации. По его словам, положение "Ворсклы" приближается к критическому уровню. Впоследствии клуб запустил сбор средств для поддержки своей деятельности. Это подтверждает наличие финансовых трудностей внутри организации.

Объявление о продаже автобуса. Фото: auto.ria

Положение команды в чемпионате

На данный момент "Ворскла" находится в непосредственной близости от зоны переходных матчей. Команда отстает всего на одно очко от безопасной позиции. До завершения сезона остается пять туров. Ситуация в турнирной таблице остается напряженной.

"Ворскла" являлась одним из стабильных участников высшего дивизиона украинского футбола. Команда на протяжении многих сезонов выступала в высшем дивизионе. Главным достижением клуба стала победа в Кубке Украины в 2009 году, когда команда обыграла киевское "Динамо" в финале. "Ворскла" также регулярно представляла страну в еврокубках, включая участие в групповом этапе Лиги Европы.

Читайте также:

