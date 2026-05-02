Арда Туран летом может вернуться в Турцию

Арда Туран руководит игрой команды.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран может покинуть клуб по окончании сезона. Молодой специалист рассматривает варианты продолжения карьеры. Один из возможных сценариев связан с возвращением в турецкий чемпионат.

В услугах наставника "горняков" заинтересован известный клуб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Dori.

Турецкий "Галатасарай" рассматривает Арду Турана в качестве одного из претендентов на тренерский пост. Во время игровой карьеры нынешний наставник "Шахтера" уже играл за стамбульцев. Связь с клубом рассматривается как один из факторов возможного перехода.

Текущий сезон "Галатасарая"

Туран является воспитанником "львов" и провел значительную часть карьеры в этом клубе. Он выступал за команду с 2005 по 2011 год, а затем вернулся в период с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне "Галатасарай" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" по сумме двух матчей. При этом команда Окана Бурука уверенно лидирует в чемпионате Турции. Но тренер "львов" может переехать летом в Италию, и тогда вариант с назначением Арды Турана станет возможным.

