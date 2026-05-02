Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Туран может уйти из Шахтера в более известную команду

Туран может уйти из Шахтера в более известную команду

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 12:43
Арда Туран летом может вернуться в Турцию
Арда Туран руководит игрой команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран может покинуть клуб по окончании сезона. Молодой специалист рассматривает варианты продолжения карьеры. Один из возможных сценариев связан с возвращением в турецкий чемпионат.

В услугах наставника "горняков" заинтересован известный клуб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Dori

Турецкий "Галатасарай" рассматривает Арду Турана в качестве одного из претендентов на тренерский пост. Во время игровой карьеры нынешний наставник "Шахтера" уже играл за стамбульцев. Связь с клубом рассматривается как один из факторов возможного перехода. 

Арда Туран перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Текущий сезон "Галатасарая"

Туран является воспитанником "львов" и провел значительную часть карьеры в этом клубе. Он выступал за команду с 2005 по 2011 год, а затем вернулся в период с 2020 по 2022 год. 

В текущем сезоне "Галатасарай" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" по сумме двух матчей. При этом команда Окана Бурука уверенно лидирует в чемпионате Турции. Но тренер "львов" может переехать летом в Италию, и тогда вариант с назначением Арды Турана станет возможным.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что известный футболист "Динамо" отказался переходить в донецкий "Шахтер". 

Также Новини.LIVE публиковали свидетельство сложного финансового положения полтавской "Ворсклы". 

ФК Шахтер Галатасарай Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации