Мілевський згадав атмосферу в збірній України за Маркевича

Артем Мілевський у збірній України. Фото: УНІАН

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розповів про період роботи команди під керівництвом Мирона Маркевича. Йдеться про 2010 рік, коли фахівець очолював національну команду. Ексфорвард поділився спогадами про перші збори в Харкові.

Він відзначив особливості атмосфери всередині колективу.

Артем Мілевський розповів, що гравці спочатку стримано сприйняли поїздку на товариські матчі. Однак після початку тренувального процесу їхнє ставлення змінилося. Усередині команди склалася комфортна робоча обстановка. Це вплинуло на результати збірної в той період.

Мирон Маркевич під час роботи зі збірною України. Фото: УНІАН

Атмосфера та результати збірної України

Під час роботи під керівництвом Маркевича "синьо-жовті" провели декілька успішних матчів. Команда обіграла Литву з рахунком 4:0 і перемогла Румунію з рахунком 3:2. Мілевський зазначив, що в колективі була позитивна атмосфера і взаєморозуміння. Він також наголосив на важливості умов, у яких проходила підготовка.

"Мені дуже подобалася атмосфера. Коли був перший збір у Харкові, ми тоді, пам'ятаю, з Алієвим такі: Блін, що ми поїдемо в цей Харків на товариські ігри? Втомилися, тоді був складний сезон. І тоді пам'ятаю, після першого тренування ми взяли цивільні речі і зібралися в місто подивитися Харків. Спускаємося, одягнулися. Хтось каже: "Ні, у нас такого не можна". Ми розчаровані піднімаємося вгору", — розповів ексфутболіст.

Мілевський додав, що тренер дозволяв гравцям збірної України зберігати баланс між роботою та відпочинком. За його словами, це сприяло поліпшенню командного клімату. Він побажав Маркевичу успіху в подальшій кар'єрі.

