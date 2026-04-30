Саленко запропонував неординарне рішення для збірної України

Олег Саленко (ліворуч) з уболівальником. Фото: скриншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Саленко висловився про майбутній тренерський штаб збірної України. Він вважає, що національній команді необхідна робота двох фахівців. Такий формат може підвищити ефективність управління командою.

Саленко назвав кандидатів, які можуть посісти ключові ролі у збірній, в інтерв'ю YouTube-каналу "Футбольний диван", повідомляють Новини.LIVE.

Олег Саленко без роздумів порадив УАФ звернути увагу на Мирона Маркевича та Олега Лужного. Колишній нападник вважає, що поєднання їхніх якостей може бути корисним для команди. За його оцінкою один із тренерів має відповідати за жорсткість, а інший за тактичну складову.

Кандидат у збірну України Мирон Маркевич. Фото: скриншот YouTube

Версія Саленка про призначення тренера

Також експерт висловився про терміни можливого призначення нового наставника. Він припустив, що рішення може бути оголошено під час фіналу Кубка України. Офіційної інформації про призначення наразі немає.

Саленко також згадав про конкуренцію навколо призначення тренера "синьо-жовтих". За його словами, розглядаються різні варіанти, включно із запрошенням фахівця з-за кордону.

Читайте також:

