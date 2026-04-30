Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Саленко вважає, що збірній України потрібні одразу два тренери

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 10:22
Саленко запропонував неординарне рішення для збірної України
Олег Саленко (ліворуч) з уболівальником. Фото: скриншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Саленко висловився про майбутній тренерський штаб збірної України. Він вважає, що національній команді необхідна робота двох фахівців. Такий формат може підвищити ефективність управління командою.

Саленко назвав кандидатів, які можуть посісти ключові ролі у збірній, в інтерв'ю YouTube-каналу "Футбольний диван", повідомляють Новини.LIVE.

Олег Саленко без роздумів порадив УАФ звернути увагу на Мирона Маркевича та Олега Лужного. Колишній нападник вважає, що поєднання їхніх якостей може бути корисним для команди. За його оцінкою один із тренерів має відповідати за жорсткість, а інший за тактичну складову.

Мирон Маркевич после товарищеского матча
Кандидат у збірну України Мирон Маркевич. Фото: скриншот YouTube

Версія Саленка про призначення тренера

Також експерт висловився про терміни можливого призначення нового наставника. Він припустив, що рішення може бути оголошено під час фіналу Кубка України. Офіційної інформації про призначення наразі немає.

Саленко також згадав про конкуренцію навколо призначення тренера "синьо-жовтих". За його словами, розглядаються різні варіанти, включно із запрошенням фахівця з-за кордону.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про кадрові проблеми у складі "Кристал Пелас" перед матчем проти "Шахтаря".

Також Новини.LIVE публікували думку Олександра Алієва про те, кого він вважає оптимальним кандидатом на посаду головного тренера збірної України.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Мирон Маркевич Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації