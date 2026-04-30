Саленко считает, что сборной Украины нужны сразу два тренера

Дата публикации 30 апреля 2026 10:22
Саленко предложил неординарное решение для сборной Украины
Олег Саленко (слева) с болельщиком. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Саленко высказался о будущем тренерском штабе сборной Украины. Он считает, что национальной команде необходима работа двух специалистов. Такой формат может повысить эффективность управления командой.

Саленко назвал кандидатов, которые могут занять ключевые роли в сборной, в интервью YouTube-каналу "Футбольный диван", сообщают Новини.LIVE

Олег Саленко без раздумий посоветовал УАФ обратить внимание на Мирона Маркевича и Олега Лужного. Бывший нападающий считает, что сочетание их качеств может быть полезным для команды. В его оценке один из тренеров должен отвечать за жесткость, а другой за тактическую составляющую. 

Мирон Маркевич после товарищеского матча
Кандидат в сборную Украины Мирон Маркевич. Фото: скриншот YouTube

Версия Саленко о назначении тренера

Также эксперт высказался о сроках возможного назначения нового наставника. Он предположил, что решение может быть объявлено во время финала Кубка Украины. Официальной информации о назначении на данный момент нет.

Саленко также упомянул о конкуренции вокруг назначения тренера "сине-желтых". По его словам, рассматриваются различные варианты, включая приглашение специалиста из-за рубежа. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о кадровых проблемах в составе "Кристал Пэлас" перед матчем против "Шахтера".

Также Новини.LIVE публиковали мнение Александра Алиева о том, кого он считает оптимальным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. 

Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Олег Саленко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
