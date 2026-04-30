Саленко предложил неординарное решение для сборной Украины

Олег Саленко (слева) с болельщиком.

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Саленко высказался о будущем тренерском штабе сборной Украины. Он считает, что национальной команде необходима работа двух специалистов. Такой формат может повысить эффективность управления командой.

Саленко назвал кандидатов, которые могут занять ключевые роли в сборной, в интервью YouTube-каналу "Футбольный диван", сообщают Новини.LIVE.

Олег Саленко без раздумий посоветовал УАФ обратить внимание на Мирона Маркевича и Олега Лужного. Бывший нападающий считает, что сочетание их качеств может быть полезным для команды. В его оценке один из тренеров должен отвечать за жесткость, а другой за тактическую составляющую.

Кандидат в сборную Украины Мирон Маркевич.

Версия Саленко о назначении тренера

Также эксперт высказался о сроках возможного назначения нового наставника. Он предположил, что решение может быть объявлено во время финала Кубка Украины. Официальной информации о назначении на данный момент нет.

Саленко также упомянул о конкуренции вокруг назначения тренера "сине-желтых". По его словам, рассматриваются различные варианты, включая приглашение специалиста из-за рубежа.

