Милевский вспомнил об игре за сборную Украины при Маркевиче

Милевский вспомнил об игре за сборную Украины при Маркевиче

Дата публикации 30 апреля 2026 11:01
Милевский вспомнил атмосферу в сборной Украины при Маркевиче
Артем Милевский в сборной Украины. Фото: УНИАН

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о периоде работы команды под руководством Мирона Маркевича. Речь идет о 2010 году, когда специалист возглавлял национальную команду. Экс-форвард поделился воспоминаниями о первых сборах в Харькове.

Он отметил особенности атмосферы внутри коллектива, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбольный диван".

Артем Милевский рассказал, что игроки изначально сдержанно восприняли поездку на товарищеские матчи. Однако после начала тренировочного процесса их отношение изменилось. Внутри команды сложилась комфортная рабочая обстановка. Это повлияло на результаты сборной в тот период. 

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич в 2010 году
Мирон Маркевич во время работы со сборной Украины. Фото: УНИАН

Атмосфера и результаты сборной Украины

В ходе работы под руководством Маркевича "сине-желтые" провела несколько успешных матчей. Команда обыграла Литву со счетом 4:0 и победила Румынию со счетом 3:2. Милевский отметил, что в коллективе была позитивная атмосфера и взаимопонимание. Он также подчеркнул важность условий, в которых проходила подготовка.

"Мне очень нравилась атмосфера. Когда был первый сбор в Харькове, мы тогда, помню, с Алиевым такие: Блин, что мы поедем в этот Харьков на товарищеские игры? Устали, тогда был сложный сезон. И тогда помню, после первой тренировки мы взяли гражданские вещи и собрались в город посмотреть Харьков. Спускаемся, оделись. Кто-то говорит: "Нет, у нас такого нельзя". Мы разочарованные поднимаемся вверх", — рассказал экс-футболист.

Милевский добавил, что тренер позволял игрокам сборной Украины сохранять баланс между работой и отдыхом. По его словам, это способствовало улучшению командного климата. Он пожелал Маркевичу успеха в дальнейшей карьере. 

Сборная Украины по футболу Артем Милевский Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
