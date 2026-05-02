Металлист 1925 готовится к трансферу Даниила Сикана

Даниил Сикан во время презентации в "Андерлехте".

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет "Металлист 1925". Клуб следит за ситуацией вокруг форварда и готов активизировать переговоры.

Рассматривается вариант с рекордной для команды сделкой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Инсайды от Пасечника 2.0".

Украинский футболист выступает за "Андерлехт" с января 2026 года после перехода из "Трабзонспора". В бельгийском клубе Даниил Сикан провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. С середины марта нападающий не выходил на поле из-за травмы. Его контракт рассчитан до июня 2030 года.

Даниил Сикан с женой. Фото: instagram.com/danilsikan/

Интерес харьковчан к Сикану

"Металлист 1925" рассматривает возможность усиления атаки за счет украинского форварда. Руководство клуба готово увеличить финансовое предложение, чтобы опередить конкурентов. Стоимость экс-игрока "Шахтера" составляет около 5 млн евро. Это может стать самым дорогим трансфером в истории харьковского клуба.

Решение о будущем игрока ожидается в летнее трансферное окно. Ситуация зависит от состояния форварда и позиции "Андерлехта".

Читайте также:

