Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Форвард сборной Украины готовится вернуться в клуб УПЛ

Форвард сборной Украины готовится вернуться в клуб УПЛ

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 13:31
Металлист 1925 готовится к трансферу Даниила Сикана
Даниил Сикан во время презентации в "Андерлехте". Фото: instagram.com/danilsikan/

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет "Металлист 1925". Клуб следит за ситуацией вокруг форварда и готов активизировать переговоры.

Рассматривается вариант с рекордной для команды сделкой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Инсайды от Пасечника 2.0".

Украинский футболист выступает за "Андерлехт" с января 2026 года после перехода из "Трабзонспора". В бельгийском клубе Даниил Сикан провел 6 матчей и не отметился результативными действиями. С середины марта нападающий не выходил на поле из-за травмы. Его контракт рассчитан до июня 2030 года

Даниил Сикан
Даниил Сикан с женой. Фото: instagram.com/danilsikan/

Интерес харьковчан к Сикану

"Металлист 1925" рассматривает возможность усиления атаки за счет украинского форварда. Руководство клуба готово увеличить финансовое предложение, чтобы опередить конкурентов. Стоимость экс-игрока "Шахтера" составляет около 5 млн евро. Это может стать самым дорогим трансфером в истории харьковского клуба.

Решение о будущем игрока ожидается в летнее трансферное окно. Ситуация зависит от состояния форварда и позиции "Андерлехта". 

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что один из известных игроков "Динамо" отказался от перехода в донецкий "Шахтер". 

Кроме того, Новини.LIVE освещали факты, указывающие на сложное финансовое состояние полтавской "Ворсклы".

Даниил Сикан Андерлехт ФК Металлист 1925
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации