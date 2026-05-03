Головна Спорт Динамо — Шахтар: де та коли дивитися матч чемпіонату України

Дата публікації: 3 травня 2026 09:47
Де та коли дивитися матч Динамо проти Шахтаря в УПЛ
Андрій Ярмоленко бореться за м'яч на тлі Арди Турана. Фото: УНІАН

У центральному поєдинку 26-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" прийме в Києві донецький "Шахтар". Столичний клуб швидко продав усі квитки на це протистояння, хоча стадіон буде не повним. Обом командам необхідна перемога, хоч і з різних причин.

Це буде третій матч суперників у сезоні, статистика поки що рівна, повідомляють Новини.LIVE.

У неділю, 3 травня, о 18:00 київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем". Підопічні Ігоря Костюка борються за третє місце в УПЛ, яке дозволить зіграти в єврокубках. "Гірники" борються за повернення чемпіонського титулу. Обидві команди мають проблеми, які можуть завадити здобути 3 бали.

Шахтер Донецк
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Де і коли дивитися матч "Динамо" — "Шахтар"

"Українське класичне" покаже УПЛ ТБ. Варіанти для перегляду матчу є різні, включно з можливістю безкоштовно побачити гру на YouTube-каналі "Динамо". Також поєдинок буде доступний на ОТТ-платформах: це Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Volia TV, Setanta Sports тощо.

У "Динамо" є кадрові втрати напередодні поєдинку, які включають у себе Володимира Бражка та Владислава Кабаєва. Під питанням участь у матчі Тимчика та Михайленка.

Донецький "Шахтар" зіграє на тлі втоми після першого півфіналу Ліги Конференцій, у якому підопічні Арди Турана поступилися англійському "Кристал Пелас" (1:3).

У двох попередніх матчах сезону суперники обмінялися перемогами. Спочатку "Динамо" вибило "Шахтар" із Кубка України, після чого "гірники" обіграли "біло-синіх" у першому колі чемпіонату України.

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
