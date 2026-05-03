Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк оценила свои шансы на Ролан Гаррос после победы в Мадриде

Костюк оценила свои шансы на Ролан Гаррос после победы в Мадриде

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 11:03
Костюк раскрыла новые цели после победы в Мадриде
Марта Костюк с кубком победительницы. Фото: Reuters/Ana Beltran

Одна из ведущих теннисисток Украины Марта Костюк прокомментировала победу на турнире WTA 1000 в Мадриде. Она стала первой представительницей Украины с 2018 года, которой удалось выиграть соревнование такого уровня. Финал прошел на грунтовом покрытии в столице Испании.

Для спортсменки этот титул стал первым в категории WTA 1000, сообщают Новини.LIVE.

Теннисистка Марта Костюк отметила, что ранее у нее были сложности с результатами на этом турнире. По ее словам, в прошлом статистика выступлений в Мадриде была неудачной. На этот раз ей удалось изменить ситуацию и показать стабильную игру. Победа стала важным этапом в карьере. 

Планы Марты Костюк на сезон

В финале "тысячника" в столице Испании украинка обыграла "нейтральную" Мирру Андрееву в двух сетах (6:3, 7:5). Ранее в полуфинале Марта Костюк также победила россиянку Анастасию Потапову, выступавшую под австрийским флагом.

"Очевидно, выиграть в Мадриде просто невероятно. До прошлого года у меня была очень плохая статистика выигранных матчей в Мадриде, поэтому сейчас это чрезвычайно особенные эмоции. Перед матчем я хотела прежде всего получить удовольствие от игры, независимо от результата, и именно этого мне удалось достичь. А победа стала бонусом", — рассказала Костюк. 

Читайте также:
Марта Костюк
Марта Костюк празднует победу. Фото: Reuters/Ana Beltran

Украинка также прокомментировала свои дальнейшие планы на сезон. Она отметила, что не думает о выступлении на "Ролан Гаррос" заранее. По словам теннисистки, впереди еще несколько турниров, включая Рим и Страсбург. Основной задачей Марта Костюк назвала сохранение здоровья и стабильной формы. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, где можно будет бесплатно посмотреть матч "Динамо" с "Шахтером" в УПЛ. 

Ранее Новини.LIVE сообщали об интересе харьковского "Металлиста 1925" к игроку сборной Украины. 

Теннис Марта Костюк украинские теннисисты
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации