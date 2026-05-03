Костюк раскрыла новые цели после победы в Мадриде

Марта Костюк с кубком победительницы. Фото: Reuters/Ana Beltran

Одна из ведущих теннисисток Украины Марта Костюк прокомментировала победу на турнире WTA 1000 в Мадриде. Она стала первой представительницей Украины с 2018 года, которой удалось выиграть соревнование такого уровня. Финал прошел на грунтовом покрытии в столице Испании.

Для спортсменки этот титул стал первым в категории WTA 1000, сообщают Новини.LIVE.

Теннисистка Марта Костюк отметила, что ранее у нее были сложности с результатами на этом турнире. По ее словам, в прошлом статистика выступлений в Мадриде была неудачной. На этот раз ей удалось изменить ситуацию и показать стабильную игру. Победа стала важным этапом в карьере.

Планы Марты Костюк на сезон

В финале "тысячника" в столице Испании украинка обыграла "нейтральную" Мирру Андрееву в двух сетах (6:3, 7:5). Ранее в полуфинале Марта Костюк также победила россиянку Анастасию Потапову, выступавшую под австрийским флагом.

"Очевидно, выиграть в Мадриде просто невероятно. До прошлого года у меня была очень плохая статистика выигранных матчей в Мадриде, поэтому сейчас это чрезвычайно особенные эмоции. Перед матчем я хотела прежде всего получить удовольствие от игры, независимо от результата, и именно этого мне удалось достичь. А победа стала бонусом", — рассказала Костюк.

Марта Костюк празднует победу. Фото: Reuters/Ana Beltran

Украинка также прокомментировала свои дальнейшие планы на сезон. Она отметила, что не думает о выступлении на "Ролан Гаррос" заранее. По словам теннисистки, впереди еще несколько турниров, включая Рим и Страсбург. Основной задачей Марта Костюк назвала сохранение здоровья и стабильной формы.

