Костюк обыграла Подрез и выиграла титул в Руане: сколько заработали украинки

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 250 во французском Руане. В финале она обыграла соотечественницу Веронику Подрез.

Сколько заработали украинки

Матч завершился в двух сетах — 6:3, 6:4 в пользу Костюк. Матч длился чуть больше часа и прошел с преимуществом Марты, которая лучше реализовывала свои шансы на приеме и стабильнее действовала в ключевых розыгрышах. Для нее это второй титул в карьере на уровне WTA и важный психологический успех после серии поражений в финалах.

Финал стал историческим для украинского тенниса, ведь впервые в решающем матче турнира WTA встретились две представительницы Украины. 19-летняя Вероника Подрез провела лучший турнир в карьере, пройдя путь от квалификации до финала. Для нее это был дебют не только в финалах, но и вообще в основной сетке турниров WTA.

За победу в Руане Костюк получила 37 390 евро призовых и 250 рейтинговых очков, что позволит ей улучшить позиции в мировом рейтинге. Подрез, в свою очередь, заработала 22 125 евро и 163 очка, сделав существенный прорыв в рейтинге в Топ-150.

Читайте также:

Кроме финалисток, на турнире выступала еще одна украинка — Александра Олейникова. Она дошла до 1/8 финала, за что получила 4 285 евро призовых и 30 рейтинговых баллов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последних резких заявлениях Рико Верхувена перед боем с украинцем Александром Усиком.

Также Новини.LIVE информировал о команде боксеров, которые помогают Усику в тренировочном лагере перед боем с Верхувеном.