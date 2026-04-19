Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеПраздники1Украина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за финал в Руане

Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за финал в Руане

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 23:03
Костюк обыграла Подрез и выиграла титул в Руане: сколько заработали украинки
Марта Костюк. Фото: WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 250 во французском Руане. В финале она обыграла соотечественницу Веронику Подрез.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на данные WTA.

Сколько заработали украинки

Матч завершился в двух сетах — 6:3, 6:4 в пользу Костюк. Матч длился чуть больше часа и прошел с преимуществом Марты, которая лучше реализовывала свои шансы на приеме и стабильнее действовала в ключевых розыгрышах. Для нее это второй титул в карьере на уровне WTA и важный психологический успех после серии поражений в финалах.

Финал стал историческим для украинского тенниса, ведь впервые в решающем матче турнира WTA встретились две представительницы Украины. 19-летняя Вероника Подрез провела лучший турнир в карьере, пройдя путь от квалификации до финала. Для нее это был дебют не только в финалах, но и вообще в основной сетке турниров WTA.

За победу в Руане Костюк получила 37 390 евро призовых и 250 рейтинговых очков, что позволит ей улучшить позиции в мировом рейтинге. Подрез, в свою очередь, заработала 22 125 евро и 163 очка, сделав существенный прорыв в рейтинге в Топ-150.

Кроме финалисток, на турнире выступала еще одна украинка — Александра Олейникова. Она дошла до 1/8 финала, за что получила 4 285 евро призовых и 30 рейтинговых баллов.

WTA Марта Костюк Вероника Подрез
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации