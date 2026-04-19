Стало відомо, скільки заробили українки Костюк та Подрез за фінал в Руані

Дата публікації: 19 квітня 2026 23:03
Костюк обіграла Подрез та виграла титул у Руані: скільки заробили українки
Марта Костюк. Фото: WTA

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 250 у французькому Руані. У фіналі вона обіграла співвітчизницю Вероніку Подрез.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на дані WTA.

Скільки заробили українки

Матч завершився у двох сетах — 6:3, 6:4 на користь Костюк. Матч тривав трохи більше години і пройшов за переваги Марти, яка краще реалізовувала свої шанси на прийомі та стабільніше діяла у ключових розіграшах. Для неї це другий титул у кар’єрі на рівні WTA та важливий психологічний успіх після серії поразок у фіналах.

Фінал став історичним для українського тенісу, адже вперше у вирішальному матчі турніру WTA зустрілися дві представниці України. 19-річна Вероніка Подрез провела найкращий турнір у кар’єрі, пройшовши шлях від кваліфікації до фіналу. Для неї це був дебют не лише у фіналах, а й загалом в основній сітці турнірів WTA.

За перемогу у Руані Костюк отримала 37 390 євро призових та 250 рейтингових очок, що дозволить їй покращити позиції у світовому рейтингу. Подрез, своєю чергою, заробила 22 125 євро та 163 очки, зробивши суттєвий прорив у рейтингу до Топ-150.

Читайте також:

Окрім фіналісток, на турнірі виступала ще одна українка — Олександра Олійникова. Вона дійшла до 1/8 фіналу, за що отримала 4 285 євро призових і 30 рейтингових балів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про останні різкі заяви Ріко Верхувена перед боєм з українцем Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE інформував про команду боксерів, які допомагають Усику у тренувальному таборі перед боєм з Верхувеном.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
