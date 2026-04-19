Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк в українському фіналі обіграла Подрез та виграла турнір WTA

Костюк в українському фіналі обіграла Подрез та виграла турнір WTA

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 20:36
Костюк обіграла Подрез в історичному фіналі турніру WTA 250 у Руані
Марта Костюк з чемпіонською тарілкою. Фото: WTA

Марта Костюк виграла фінал турніру WTA 250 у французькому Руані. У вирішальному матчі вона обіграла українку Вероніку Подрез.

Про перемогу Костюк з рахунком 6:3, 6:4 повідомив портал Новини.LIVE.

Костюк виграла фінал між українками

Матч тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких Костюк подала чотири ейси, допустила п’ять подвійних помилок і реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів. Подрез відповіла одним ейсом, сімома подвійними помилками та реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч, а сам фінал став історичним — вперше на рівні WTA титул розігрували дві українки. Для 19-річної Подрез це також був дебют не лише у фіналах, а й загалом в основній сітці WTA.

Костюк впевнено пройшла турнір. На шляху до титулу вона обіграла Діан Паррі, Кеті Макнеллі, Енн Лі та Татьяну Марію, не віддавши жодного сету до фіналу.

Для Марти це другий титул у кар’єрі на рівні WTA. Вона перервала серію з трьох поразок у фіналах, зокрема після невдач на турнірах WTA 500 у 2024 році та фіналі в Брісбені на початку 2026 року.

У live-рейтингу українка піднялася на кілька позицій і закріпиться в топ-25 світового рейтингу. Подрез, своєю чергою, зробила прорив і вперше увійде до топ-150.

Минулого року перемогу на турнірі в Руані здобула Еліна Світоліна.

WTA Марта Костюк Вероніка Подрєз
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації