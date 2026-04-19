Костюк обіграла Подрез в історичному фіналі турніру WTA 250 у Руані

Костюк в українському фіналі обіграла Подрез та виграла турнір WTA
Марта Костюк виграла фінал турніру WTA 250 у французькому Руані. У вирішальному матчі вона обіграла українку Вероніку Подрез.
Про перемогу Костюк з рахунком 6:3, 6:4 повідомив портал Новини.LIVE.
— wta (@WTA) April 19, 2026
Marta Kostyuk defeats Veronika Podrez 6–3, 6–4 to claim her second WTA singles title.#OpenRouen
Костюк виграла фінал між українками
Матч тривав 1 годину 21 хвилину, протягом яких Костюк подала чотири ейси, допустила п’ять подвійних помилок і реалізувала 6 з 9 брейк-пойнтів. Подрез відповіла одним ейсом, сімома подвійними помилками та реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів.
Це була перша очна зустріч, а сам фінал став історичним — вперше на рівні WTA титул розігрували дві українки. Для 19-річної Подрез це також був дебют не лише у фіналах, а й загалом в основній сітці WTA.
Костюк впевнено пройшла турнір. На шляху до титулу вона обіграла Діан Паррі, Кеті Макнеллі, Енн Лі та Татьяну Марію, не віддавши жодного сету до фіналу.
Для Марти це другий титул у кар’єрі на рівні WTA. Вона перервала серію з трьох поразок у фіналах, зокрема після невдач на турнірах WTA 500 у 2024 році та фіналі в Брісбені на початку 2026 року.
У live-рейтингу українка піднялася на кілька позицій і закріпиться в топ-25 світового рейтингу. Подрез, своєю чергою, зробила прорив і вперше увійде до топ-150.
Минулого року перемогу на турнірі в Руані здобула Еліна Світоліна.
