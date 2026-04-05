Стародубцева програла Пегулі у фіналі турніра WTA 500 у Чарльстоні

Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net

Юлія Стародубцева програла Джессіці Пегулі у фіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні. Українська тенісистка поступилася американці у двох сетах із рахунком 2:6, 2:6.

Про результат першого в кар'єрі українки фіналу турніру WTA 500 повідомив портал Новини.LIVE.

Take a bow Yuliia Starodubtseva! 👏



Your 2026 Charleston Open runner-up 💪#CharlestonOpen pic.twitter.com/Qd2z0Pgfhg — wta (@WTA) April 5, 2026

Стародубцева не змогла протистояти тенісистці з Топ-5

Матч тривав 1 годину 23 хвилини, за які Стародубцева виконала один ейс та припустилася однієї подвійної помилки. Це була перша очна зустріч тенісисток, у якій п’ята ракетка світу впевнено контролювала хід гри.

Для 24-річної українки цей фінал став першим у кар’єрі на рівні WTA. На шляху до вирішального матчу вона виграла п’ять поєдинків, поступившись лише в одному сеті. У півфіналі Стародубцева обіграла чемпіонку Відкритого чемпіонату Австралії-2025 Медісон Кіз, здобувши одну з найрейтинговіших перемог у кар’єрі.

Цей фінал став для неї шостим матчем проти суперниць із топ-10 рейтингу, і в усіх цих поєдинках українка зазнала поразок. Вдруге у 2026 році вона програла тенісистці з першої десятки — раніше це сталося у Маямі.

Пегула провела 22-й фінал у кар’єрі та здобула 11-й титул на рівні WTA. Американка підтвердила статус фаворита турніру та чинної чемпіонки, не віддавши суперниці жодного сету у фіналі.

Попри поразку, виступ у Чарльстоні став найкращим результатом Стародубцевої у кар'єрі. Раніше її максимальним досягненням були чвертьфінали на турнірах WTA 250 у Монастірі та WTA 1000 у Пекіні у 2024 році.

Завдяки виходу у фінал українка підніметься на 53-тє місце у світовому рейтингу, що стане новим особистим рекордом. Раніше її найкращою позицією була 63-тя сходинка в серпні минулого року.

