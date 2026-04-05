Стародубцева вийшла у фінал WTA 500 після перемоги над Кіз

Юлія Стародубцева. Фото: WTA

Українка Юлія Стародубцева вийшла до фіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні, обігравши переможницю Відкритого чемпіонату Австралії-2025 Медісон Кіз із США. Тенісистка здобула перемогу у двох сетах із рахунком 6:1, 6:4.

Стародубцева вийшла до фіналу за 1 годину 14 хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.

Стародубцева встановила особисте досягнення

Стародубцева не виконала жодного ейса, припустилася двох подвійних помилок та впевнено контролювала перебіг гри проти суперниці, яка посідає 18-те місце у світовому рейтингу. Це була їхня перша очна зустріч на професійному рівні.

Перемога стала для українки третьою у кар’єрі над суперницями з топ-20 рейтингу WTA та другою за рейтингом. Вона також перервала серію із семи поразок у матчах проти тенісисток із першої двадцятки. Востаннє Стародубцева перемагала гравчиню такого рівня у квітні минулого року, коли вона обіграла Людмилу Самсонову в Мадриді.

На шляху до фіналу українка виграла п’ять матчів. У першому колі вона здолала Чжан Шуай, далі обіграла Катерину Горгодзе, у третьому раунді перемогла Ренату Сарасуа, а у чвертьфіналі виграла у Маккартні Кесслер.

Вихід до фіналу став найкращим результатом у кар’єрі українки на рівні WTA. Вона також стала третьою представницею України у сезоні 2026 року, яка дійшла до фіналу турніру WTA. Раніше це вдавалося Марті Костюк у Брісбені та Еліні Світоліній, яка виграла турнір в Окленді та дійшла до фіналу в Дубаї.

У фіналі Стародубцева зіграє проти американки Джессіки Пегули, яка є чинною чемпіонкою турніру та посідає п’яте місце у світовому рейтингу. Українка раніше програла всі шість матчів проти суперниць із топ-10.

