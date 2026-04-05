Главная Спорт Стародубцева одолела чемпионку Australian Open и впервые вышла в финал WTA

Дата публикации 5 апреля 2026 01:30
Стародубцева вышла в финал WTA 500 после победы над Киз
Юлия Стародубцева. Фото: WTA

Украинка Юлия Стародубцева вышла в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне, обыграв победительницу Открытого чемпионата Австралии-2025 Мэдисон Киз из США. Теннисистка одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

Стародубцева вышла в финал за 1 час 14 минут, сообщает портал Новини.LIVE.

Стародубцева установила личное достижение

Стародубцева не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и уверенно контролировала ход игры против соперницы, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге. Это была их первая очная встреча на профессиональном уровне.

Победа стала для украинки третьей в карьере над соперницами из топ-20 рейтинга WTA и второй по рейтингу. Она также прервала серию из семи поражений в матчах против теннисисток из первой двадцатки. Последний раз Стародубцева побеждала игрока такого уровня в апреле прошлого года, когда она обыграла Людмилу Самсонову в Мадриде.

На пути к финалу украинка выиграла пять матчей. В первом круге она одолела Чжан Шуай, далее обыграла Екатерину Горгодзе, в третьем раунде победила Ренату Сарасуа, а в четвертьфинале выиграла у Маккартни Кесслер.

Выход в финал стал лучшим результатом в карьере украинки на уровне WTA. Она также стала третьей представительницей Украины в сезоне 2026 года, которая дошла до финала турнира WTA. Ранее это удавалось Марте Костюк в Брисбене и Элине Свитолиной, которая выиграла турнир в Окленде и дошла до финала в Дубае.

В финале Стародубцева сыграет против американки Джессики Пегулы, которая является действующей чемпионкой турнира и занимает пятое место в мировом рейтинге. Украинка ранее проиграла все шесть матчей против соперниц из топ-10.

Как сообщил портал Новини.LIVE, в составе Аргентины на чемпионате мира-2026 может не выступить капитан команды Лионель Месси.

Также портал Новини.LIVE публиковал новость, что действующий тренер сборной Украины Сергей Ребров может сменить команду.

WTA Юлия Стародубцева украинские теннисисты
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
Реклама

