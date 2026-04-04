Стародубцева вийшла в півфінал WTA 500 у Чарльстоні

Юлія Стародубцева.

Юлія Стародубцева вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 500, обігравши Маккартні Кесслер у чвертьфіналі змагань у Чарльстоні. Українка здобула перемогу у двох сетах із рахунком 6:4, 6:4.

Про перемогу українки повідомив портал Новини.LIVE.

Стародубцева здобула чудовий результат у Чарльстоні

Матч тривав 1 годину 38 хвилин, за які Стародубцева не виконала жодного ейса, припустилася однієї подвійної помилки, реалізувала чотири брейкпойнти та відіграла чотири з шести брейкпойнтів.

Це була четверта очна зустріч тенісисток, після якої рахунок у протистояннях став рівним — 2:2. Попередній матч між ними відбувся у кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі, де перемогу здобула американка.

Для Стародубцевої це був третій чвертьфінал у кар’єрі на рівні WTA та перша перемога на цій стадії. Раніше у 2024 році вона завершувала виступи на стадії чвертьфіналу турнірів WTA 250 у Монастірі та WTA 1000 у Пекіні. Таким чином вихід до півфіналу в Чарльстоні став найкращим результатом Стародубцевої у професійній кар’єрі.

На старті турніру українка обіграла Чжан Шуай, у другому колі здолала Катерину Горгодзе, а в третьому раунді перемогла Ренату Сарасуа. У кожному з цих матчів вона вигравала щонайменше один сет із різницею у два гейми.

У півфіналі Стародубцева зустрінеться з американкою Медісон Кіз, яка є чемпіонкою турніру в Чарльстоні 2019 року. Тенісистки раніше не перетиналися на професійному рівні. Матч відбудеться на центральному корті Credit One Stadium і завершить ігровий день, початок запланований орієнтовно о 21:30 за київським часом.

Стародубцева стала 19-ю українською тенісисткою, якій вдалося дійти щонайменше до одного півфіналу на рівні WTA Tour. Водночас вона є третьою представницею України у сезоні 2026 року, які дебютували на цій стадії. Раніше аналогічного результату досягли Олександра Олійнікова та Дарія Снігур на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці.

Серед українських тенісисток найбільшу кількість півфіналів у кар’єрі має Еліна Світоліна — 51, далі йдуть Леся Цуренко (14) та Даяна Ястремська (11).

