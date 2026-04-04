Стародубцева вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне

Юлия Стародубцева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 500, обыграв Маккартни Кесслер в четвертьфинале соревнований в Чарльстоне. Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 38 минут, за которые Стародубцева не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейкпоинта и отыграла четыре из шести брейкпойнтов.

Это была четвертая очная встреча теннисисток, после которой счет в противостояниях стал равным — 2:2. Предыдущий матч между ними состоялся в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби, где победу одержала американка.

Для Стародубцевой это был третий четвертьфинал в карьере на уровне WTA и первая победа на этой стадии. Ранее в 2024 году она завершала выступления на стадии четвертьфинала турниров WTA 250 в Монастире и WTA 1000 в Пекине. Таким образом выход в полуфинал в Чарльстоне стал лучшим результатом Стародубцевой в профессиональной карьере.

На старте турнира украинка обыграла Чжан Шуай, во втором круге одолела Екатерину Горгодзе, а в третьем раунде победила Ренату Сарасуа. В каждом из этих матчей она выигрывала как минимум один сет с разницей в два гейма.

В полуфинале Стародубцева встретится с американкой Мэдисон Киз, которая является чемпионкой турнира в Чарльстоне 2019 года. Теннисистки ранее не пересекались на профессиональном уровне. Матч состоится на центральном корте Credit One Stadium и завершит игровой день, начало запланировано ориентировочно в 21:30 по киевскому времени.

Стародубцева стала 19-й украинской теннисисткой, которой удалось дойти как минимум до одного полуфинала на уровне WTA Tour. В то же время она является третьей представительницей Украины в сезоне 2026 года, которые дебютировали на этой стадии. Ранее аналогичного результата достигли Александра Олейникова и Дарья Снигур на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Среди украинских теннисисток наибольшее количество полуфиналов в карьере имеет Элина Свитолина — 51, далее следуют Леся Цуренко (14) и Даяна Ястремская (11).

