Стародубцева проиграла Пегуле в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне

Главная Спорт Стародубцева проиграла 5-й ракетке мира свой первый финал WTA 500

Стародубцева проиграла 5-й ракетке мира свой первый финал WTA 500

Дата публикации 5 апреля 2026 22:02
Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.net

Юлия Стародубцева проиграла Джессике Пегуле в финале турнира WTA 500 в Чарльстоне. Украинская теннисистка уступила американке в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

О результате первого в карьере украинки финала турнира WTA 500 сообщил портал Новини.LIVE.

Стародубцева не смогла противостоять теннисистке из Топ-5

Матч длился 1 час 23 минуты, за которые Стародубцева выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Это была первая очная встреча теннисисток, в которой пятая ракетка мира уверенно контролировала ход игры.

Для 24-летней украинки этот финал стал первым в карьере на уровне WTA. На пути к решающему матчу она выиграла пять поединков, уступив лишь в одном сете. В полуфинале Стародубцева обыграла чемпионку Открытого чемпионата Австралии-2025 Мэдисон Киз, одержав одну из самых рейтинговых побед в карьере.

Этот финал стал для нее шестым матчем против соперниц из топ-10 рейтинга, и во всех этих поединках украинка потерпела поражения. Второй раз в 2026 году она проиграла теннисистке из первой десятки — ранее это произошло в Майами.

Пегула провела 22-й финал в карьере и получила 11-й титул на уровне WTA. Американка подтвердила статус фаворита турнира и действующей чемпионки, не отдав сопернице ни одного сета в финале.

Несмотря на поражение, выступление в Чарльстоне стало лучшим результатом Стародубцевой в карьере. Ранее ее максимальным достижением были четвертьфиналы на турнирах WTA 250 в Монастире и WTA 1000 в Пекине в 2024 году.

Благодаря выходу в финал украинка поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что станет новым личным рекордом. Ранее ее лучшей позицией была 63-я строчка в августе прошлого года.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
