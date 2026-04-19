Костюк в украинском финале обыграла Подрез и выиграла турнир WTA

Костюк в украинском финале обыграла Подрез и выиграла турнир WTA

Дата публикации 19 апреля 2026 20:36
Костюк обыграла Подрез в историческом финале турнира WTA 250 в Руане
Марта Костюк с чемпионской тарелкой. Фото: WTA

Марта Костюк выиграла финал турнира WTA 250 во французском Руане. В решающем матче она обыграла украинку Веронику Подрез.

О победе Костюк со счетом 6:3, 6:4 сообщил портал Новини.LIVE.

Костюк выиграла финал между украинками

Матч длился 1 час 21 минуту, в течение которых Костюк подала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Подрез ответила одним эйсом, семью двойными ошибками и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча, а сам финал стал историческим - впервые на уровне WTA титул разыгрывали две украинки. Для 19-летней Подрез это также был дебют не только в финалах, но и вообще в основной сетке WTA.

Костюк уверенно прошла турнир. На пути к титулу она обыграла Диан Парри, Кэти Макнелли, Энн Ли и Татьяну Марию, не отдав ни одного сета до финала.

Для Марты это второй титул в карьере на уровне WTA. Она прервала серию из трех поражений в финалах, в частности после неудач на турнирах WTA 500 в 2024 году и финале в Брисбене в начале 2026 года.

В live-рейтинге украинка поднялась на несколько позиций и закрепится в топ-25 мирового рейтинга. Подрез, в свою очередь, совершила прорыв и впервые войдет в топ-150.

В прошлом году победу на турнире в Руане одержала Элина Свитолина.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
