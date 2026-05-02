Победила россиянку: Марта Костюк стала чемпионкой WTA 1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на престижном турнире серии WTA 1000 в Мадриде. В финальном поединке она уверенно обыграла "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву, завершив матч в двух сетах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет "Суспільне. Спорт".

Победа Костюк на турнире WTA 1000

Известно, что это была вторая очная встреча теннисисток. Впервые они сошлись на корте в Брисбене, и тогда также сильнее оказалась Костюк. На этот раз Костюк победила соперницу со счетом 6:3, 7:5.

Триумф в Мадриде стал для украинки вторым титулом в сезоне-2026. Ранее она выиграла турнир категории WTA 250 в Руане. Кроме этого, Костюк доходила до финала соревнований WTA 500 в Брисбене, где уступила первой ракетке мира Арине Сабаленке. В целом этот титул стал третьим в карьере украинской теннисистки. До нынешнего сезона ее единственной победой оставался турнир WTA 250 в 2023 году.

Выход в финал в Мадриде позволил Марте Костюк установить уникальное достижение — она стала первой представительницей Украины, которой удалось дойти до финалов турниров всех категорий WTA в рамках одного сезона. Текущий год уже стал самым успешным в карьере спортсменки.

