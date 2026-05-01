Костюк обыграла Потапову и вышла в финал тысячника в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде, одержав волевую победу в полуфинале над Анастасией Потаповой из Австрии. Украинка продолжила победную серию.

Костюк победила со счетом 6:2, 1:6, 6:1, сообщает портал Новини.LIVE.

Костюк одолела Потапову в трех сетах

Матч Костюк с бывшей россиянкой длился 1 час 38 минут и стал пятым очным противостоянием теннисисток — теперь счет в серии 3:2 в пользу украинки. Интересно, что Марта выиграла у Потаповой три матча подряд.

Первый сет Марта выиграла уверенно, сделав рывок на старте и контролируя игру. Во втором сете картина изменилась, и Потапова смогла перехватить инициативу и сравнять счет. Она сделала это очень уверенно.

В решающем сете Костюк снова захватила преимущество, поведя со счетом 4:0 и не оставив сопернице шансов на камбэк.

На пути к финалу украинка также обыграла Линду Носкову в четвертьфинале и Кэти Макнелли в 1/8 финала. Благодаря этому она повторила лучший результат на турнирах серии WTA 1000.

Это десятая победа подряд для Костюк на уровне WTA. Победная серия началась на турнире во французском Руане, который она выиграла.

В финале соревнований в Мадриде Марта Костюк сыграет против Мирры Андреевой, которая выступает в нейтральном статусе.