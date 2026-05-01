Костюк обіграла Потапову та вийшла у фінал тисячника у Мадриді

Марта Костюк.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши вольову перемогу у півфіналі над Анастасією Потаповою з Австрії. Українка продовжила переможну серію.

Костюк перемогла з рахунком 6:2, 1:6, 6:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

Матч Костюк із колишньою росіянкою тривав 1 годину 38 хвилин і став п’ятим очним протистоянням тенісисток — тепер рахунок у серії 3:2 на користь українки. Цікаво, що Марта виграла у Потапової три матчі підряд.

Перший сет Марта виграла впевнено, зробивши ривок на старті та контролюючи гру. У другому сеті картина змінилася, і Потапова змогла перехопити ініціативу й зрівняти рахунок. Вона зробила це дуже впевнено.

У вирішальному сеті Костюк знову захопила перевагу, повівши з рахунком 4:0 та не залишивши суперниці шансів на камбек.

На шляху до фіналу українка також обіграла Лінду Носкову у чвертьфіналі та Кеті Макнеллі в 1/8 фіналу. Завдяки цьому вона повторила найкращий результат на турнірах серії WTA 1000.

Це десята перемога поспіль для Костюк на рівні WTA. Переможна серія розпочалася на турнірі у французькому Руані, який вона виграла.

У фіналі змагань у Мадриді Марта Костюк зіграє проти Мірри Андрєєвої, яка виступає у нейтральному статусі.