Відео

Костюк вперше в кар'єрі вийшла в півфінал тисячника в Мадриді

Костюк вперше в кар'єрі вийшла в півфінал тисячника в Мадриді

Дата публікації: 29 квітня 2026 23:08
Костюк розгромила Носкову і вийшла в півфінал Мадрида
Марта Костюк. Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, здобувши впевнену перемогу над Ліндою Носковою. Українка продовжила свою переможну серію до десяти матчів.

Про перемогу Костюк повідомив портал Новини.LIVE.

Костюк досягла рекордного результату

У чвертьфіналі турніру Костюк обіграла 13-ту ракетку світу з Чехії у двох сетах — 7:6, 6:0. Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин. Перший сет минув у рівній боротьбі та завершився тай-брейком, а в другій партії українка не залишила суперниці шансів.

Костюк виконала два ейси, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала сім із 24 брейк-пойнтів. Для тенісисток це була перша очна зустріч.

Раніше українка в 1/8 фіналу перемогла американку Кеті Макнеллі, тоді як Носкова сенсаційно обіграла третю ракетку світу Корі Гауфф.

Перемога стала для Костюк десятою поспіль на рівні WTA. Її серія розпочалася на турнірі у Руані, де українка виграла титул, здолавши у фіналі Вероніку Подрез.

Також Костюк повторила свій найкращий результат на турнірах категорії WTA 1000. Раніше вона доходила до півфіналу на змаганнях в Індіан-Веллсі у 2024 році.

При цьому українка не програє жодного сету у шести матчах поспіль, що є новим особистим рекордом у кар’єрі.

У півфіналі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти представниці Австрії Анастасії Потапової, яка посідає 56-те місце у світовому рейтингу. Раніше вони провели чотири матчі, і у кожної по дві перемоги. Останні два матчі виграла українка, яка рік тому в Мадриді перемогла австрійку в чвертьфіналі.

Марта Костюк українські тенісисти Мадрид (WTA)
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
Реклама

