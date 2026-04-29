Главная Спорт Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал тысячника в Мадриде

Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал тысячника в Мадриде

Дата публикации 29 апреля 2026 23:08
Костюк разгромила Носкову и вышла в полуфинал Мадрида
Марта Костюк. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде, одержав уверенную победу над Линдой Носковой. Украинка продлила свою победную серию до десяти матчей.

О победе Костюк сообщил портал Новини.LIVE.

Костюк достигла рекордного результата

В четвертьфинале турнира Костюк обыграла 13-ю ракетку мира из Чехии в двух сетах — 7:6, 6:0. Поединок длился 1 час 29 минут. Первый сет прошел в равной борьбе и завершился тай-брейком, а во второй партии украинка не оставила сопернице шансов.

Костюк выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь из 24 брейк-пойнтов. Для теннисисток это была первая очная встреча.

Ранее украинка в 1/8 финала победила американку Кэти Макнелли, тогда как Носкова сенсационно обыграла третью ракетку мира Кори Гауфф.

Победа стала для Костюк десятой подряд на уровне WTA. Ее серия началась на турнире в Руане, где украинка выиграла титул, одолев в финале Веронику Подрез.

Также Костюк повторила свой лучший результат на турнирах категории WTA 1000. Ранее она доходила до полуфинала на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в 2024 году.

При этом украинка не проигрывает ни одного сета в шести матчах подряд, что является новым личным рекордом в карьере.

В полуфинале турнира в Мадриде Костюк сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. Ранее они провели четыре матча, и у каждой по две победы. Последние два матча выиграла украинка, которая год назад в Мадриде победила австрийку в четвертьфинале.

Марта Костюк украинские теннисисты Мадрид (WTA)
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
