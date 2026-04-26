Костюк розгромила Пегулу і вийшла в 1/8 турніру в Мадриді

Марта Костюк упевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, здолавши одну з фавориток змагань. Українка перемогла п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу у двох сетах.

Марта в третьому колі турніру виграла з рахунком 6:1, 6:4, повідомляє портал Новини.LIVE.

Костюк вдруге поспіль обіграла Пегулу

Костюк домінувала з перших геймів — у стартовому сеті вона зробила два брейки та не дозволила суперниці реалізувати жоден із дев’яти брейкпойнтів.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. У другій партії Пегула намагалася повернутися у гру, однак Костюк втримала перевагу та довела зустріч до перемоги.

Це була сьома очна зустріч тенісисток. До цього американка мала перевагу — чотири перемоги проти двох у Костюк, але цього разу українка здобула третю перемогу.

Для Костюк ця перемога також стала сьомою поспіль, що є її новим досягненням на рівні WTA-туру. При цьому це п’ята в кар’єрі перемога українки над суперницею з топ-5 світового рейтингу.

На попередній стадії турніру Костюк обіграла Юлію Путінцеву, тоді як Пегула здолала Кеті Бултер.

У матчі за вихід до чвертьфіналу українська тенісистка зустрінеться з американкою Кеті Макнеллі, яка посідає 76-те місце у рейтингу WTA.

