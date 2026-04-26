Главная Спорт Костюк сенсационно одолела Пегулу и установила личный рекорд побед

Костюк сенсационно одолела Пегулу и установила личный рекорд побед

Дата публикации 26 апреля 2026 20:44
Костюк разгромила Пегулу и вышла в 1/8 турнира в Мадриде
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Марта Костюк уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, одолев одну из фавориток соревнований. Украинка победила пятую ракетку мира Джессику Пегулу в двух сетах.

Марта в третьем круге турнира выиграла со счетом 6:1, 6:4, сообщает портал Новини.LIVE.

Костюк второй раз подряд обыграла Пегулу

Костюк доминировала с первых геймов — в стартовом сете она сделала два брейка и не позволила сопернице реализовать ни один из девяти брейкпойнтов.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Во второй партии Пегула пыталась вернуться в игру, однако Костюк удержала преимущество и довела встречу до победы.

Это была седьмая очная встреча теннисисток. Ранее американка имела преимущество — четыре победы против двух у Костюк, но на этот раз украинка одержала третью победу.

Читайте также:

Для Костюк эта победа также стала седьмой подряд, что является ее новым достижением на уровне WTA-тура. При этом это пятая в карьере победа украинки над соперницей из топ-5 мирового рейтинга.

На предыдущей стадии турнира Костюк обыграла Юлию Путинцеву, тогда как Пегула одолела Кэти Бултер.

В матче за выход в четвертьфинал украинская теннисистка встретится с американкой Кэти Макнелли, которая занимает 76-е место в рейтинге WTA.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Реклама

