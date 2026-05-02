Беленюк объяснил желание дебютировать в ММА

Беленюк объяснил переход в ММА и назвал условия дебюта
Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал свое решение перейти в смешанные единоборства. Украинский спортсмен подтвердил подготовку к дебютному бою в ММА. Возможность попробовать себя в новом виде спорта появилась после завершения карьеры в борьбе.
Беленюк также рассказал о текущем тренировочном процессе и планах на ближайшее выступление, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Действующий депутат Верховной Рады Украины отметил, что ранее не мог совмещать разные дисциплины из-за концентрации на греко-римской борьбе. Сейчас Жан Беленюк работает над ударной техникой и расширением арсенала. Спортсмен подчеркнул, что его базовая подготовка станет преимуществом в новом виде спорта. При этом он признал необходимость освоения ряда элементов с нуля.
Оценка перспектив Беленюка
Призер трех Олимпиад также высказался о дебюте Парвиза Насибова в ММА. Жан Беленюк отметил потенциал партнера по сборной и выразил уверенность в его возможностях. По словам Беленюка, Насибову предстоит совмещать подготовку в борьбе и ММА, что усложняет процесс. Сам он может полностью сосредоточиться на новой дисциплине.
"Я всегда интересовался единоборствами такого рода. Постоянно стоял вопрос, буду ли я пробовать себя в этом виде спорта. Сейчас появилась хорошая возможность — и я решил попробовать. Сейчас тренируюсь и готовлюсь к бою", — заявил Беленюк.
Жан сообщил, что его соперником станет иностранный боец. Подбором оппонента занимаются менеджеры спортсмена. Он рассчитывает провести конкурентный и зрелищный поединок. Дебют состоится под эгидой новой лиги Arena, ориентированной на развитие ММА в Украине.
