Главная Спорт Беленюк объяснил переход в ММА и назвал условия дебюта

Дата публикации 2 мая 2026 18:37
Беленюк объяснил желание дебютировать в ММА
Жан Беленюк отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал свое решение перейти в смешанные единоборства. Украинский спортсмен подтвердил подготовку к дебютному бою в ММА. Возможность попробовать себя в новом виде спорта появилась после завершения карьеры в борьбе.

Беленюк также рассказал о текущем тренировочном процессе и планах на ближайшее выступление, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Действующий депутат Верховной Рады Украины отметил, что ранее не мог совмещать разные дисциплины из-за концентрации на греко-римской борьбе. Сейчас Жан Беленюк работает над ударной техникой и расширением арсенала. Спортсмен подчеркнул, что его базовая подготовка станет преимуществом в новом виде спорта. При этом он признал необходимость освоения ряда элементов с нуля. 

Жан Беленюк
Президент УАФ Андрей Шевченко (слева) и Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Оценка перспектив Беленюка

Призер трех Олимпиад также высказался о дебюте Парвиза Насибова в ММА. Жан Беленюк отметил потенциал партнера по сборной и выразил уверенность в его возможностях. По словам Беленюка, Насибову предстоит совмещать подготовку в борьбе и ММА, что усложняет процесс. Сам он может полностью сосредоточиться на новой дисциплине.

"Я всегда интересовался единоборствами такого рода. Постоянно стоял вопрос, буду ли я пробовать себя в этом виде спорта. Сейчас появилась хорошая возможность — и я решил попробовать. Сейчас тренируюсь и готовлюсь к бою", — заявил Беленюк.

Читайте также:

Жан сообщил, что его соперником станет иностранный боец. Подбором оппонента занимаются менеджеры спортсмена. Он рассчитывает провести конкурентный и зрелищный поединок. Дебют состоится под эгидой новой лиги Arena, ориентированной на развитие ММА в Украине.

Напомним, Новини.LIVE представили Андреа Мальдеру, который может стать новым наставником сборной Украины по футболу. 

Ранее Новини.LIVE писали о прогнозе форварда Мохамеда Салаха на исход чемпионской гонки в английской Премьер-лиги. 

ММА Жан Беленюк греко-римская борьба
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
