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Насибов объяснил, что чувствует к россиянам на борцовском ковре

20 сентября 2024 14:11
Сергей Романчук - Редактор
Насибов назвал соперников из России особым раздражителем
Украинский борец Парвиз Насибов. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/
Сергей Романчук - Редактор

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Парвиз Насибов рассказал, как ему удается сосредоточиться на подготовке к турнирам во время войны. Украинский спортсмен с особой мотивацией борется с соперниками из нескольких стран. 

Насибову не всегда удается сосредоточиться на спортивной карьере, сообщает Sport.ua

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Парвиз Насибов признался, что некоторые спортсмены становятся для него "особыми раздражителями". Речь о соперниках из России, Ирана и Беларуси — стран, которые принесли в Украину войну. 

Насибов не чувствует во время поединков с такими спортсменами ничего, кроме ненависти. Парвизу хочется заставить таких противников почувствовать то же самое, что каждый день испытывают все украинцы. 

Парвиз Насибов и Ярослава Магучих
Парвиз Насибов и Ярослава Магучих с медалями Олимпиады-2024. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/

Сложность тренировок во время войны

Все украинские спортсмены волнуются о судьбе родных и близких людей не только во время выступлений за границей, но и в случае, если находятся в других городах. В такие моменты Насибов забывает о тренировках и пытается выяснить, все ли в порядке у его семьи и друзей.

"Россияне часто мне пишут и спрашивают, причем тут они. Я отвечаю, что все это делает их страна. И когда в час ночи они спокойно спят, я с трехмесячным ребенком сижу в подвале. Знаете, это очень большое счастье, что в таких условиях нам еще удается ездить на соревнования и что-то выигрывать", — рассказал Насибов. 

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