Насибов доволен медалью, но не считает себя победителем Олимпиады-2024

Насибов честно признался, что чувствует после завоевания медали на Олимпиаде
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов одним из последних олимпийцев вернулся в Киев после Игр в Париже. Он поделился итогами своего выступления во Франции.
Насибов разочарован тем, что ему не удалось победить в "золотом финале", сообщает портал Новини.LIVE.
Парвиз Насибов настраивался на завоевание золотой медали в турнире по греко-римской борьбе до 67 кг на Олимпиаде в Париже. Однако он уступил в финальной схватке. Как и на Играх в Токио, украинский спортсмен привез домой "серебро".
Насибов все еще мечтает о "золоте"
Борец рассказал о том, что в Украине его встретили как чемпиона, однако он не чувствует себя победителем Олимпиады-2024. Спортсмену нравится внимание болельщиков, но он сожалеет о проигранном финале.
"У борцов существует поговорка: "Призеров много, чемпион один". Я не чувствую себя чемпионом. Мы проходим нелегкий, но честный путь во время турниров. А сейчас у нас приятная миссия — давать автографы и общаться с прессой. Я стараюсь наслаждаться этим", — объяснил Насибов.
Спортсмен поблагодарил защитников Украины за возможность представлять страну на Олимпийских играх. Он является максималистом и планирует завоевать золотую медаль на следующем турнире.
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