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Насібов чесно зізнався у тому, що відчуває після завоювання медалі на Олімпіаді

13 серпня 2024 15:46
Валерій Ковалевич - Редактор
Насібов задоволений медаллю, але не вважає себе переможцем Олімпіади-2024
Парвіз Насібов після повернення до України. Фото: Новини.LIVE
Валерій Ковалевич - Редактор

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов одним з останніх олімпійців повернувся до Києва після Ігор у Парижі. Він підсумував свій виступ у Франції.

Насібов розчарований тим, що йому не вдалося перемогти у "золотому фіналі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Парвіз Насібов налаштовувався на завоювання золотої медалі у турнірі з греко-римської боротьби до 67 кг на Олімпіаді у Парижі. Однак він поступився у фінальній сутичці. Як і на Іграх у Токіо, український спортсмен привіз додому "срібло".

Парвіз Насібов
Парвіз Насібов із дитиною та іншими олімпійцями. Фото: Новини.LIVE

Насібов все ще мріє про "золото"

Борець розповів про те, що в Україні його зустріли як чемпіона, проте він не почувається переможцем Олімпіади-2024. Спортсмену подобається увага вболівальників, але він шкодує про програний фінал.

"У борців існує приказка: "Призерів багато, чемпіон один". Я не почуваюся чемпіоном. Ми проходимо не легку, але чесну дорогу під час турнірів. А зараз у нас приємна місія — давати автографи та спілкуватися з пресою. Я намагаюся насолоджуватися цим ", — зізнався Насібов.

Спортсмен подякував захисникам України за можливість представляти країну на Олімпійських іграх. Він є максималістом і планує здобути золоту медаль на наступному турнірі.

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спорт Олімпійські ігри Парвіз Насібов Олімпіада-2024 греко-римська боротьба

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