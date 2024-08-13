Насібов задоволений медаллю, але не вважає себе переможцем Олімпіади-2024

Парвіз Насібов після повернення до України. Фото: Новини.LIVE

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов одним з останніх олімпійців повернувся до Києва після Ігор у Парижі. Він підсумував свій виступ у Франції.

Насібов розчарований тим, що йому не вдалося перемогти у "золотому фіналі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Парвіз Насібов налаштовувався на завоювання золотої медалі у турнірі з греко-римської боротьби до 67 кг на Олімпіаді у Парижі. Однак він поступився у фінальній сутичці. Як і на Іграх у Токіо, український спортсмен привіз додому "срібло".

Парвіз Насібов із дитиною та іншими олімпійцями. Фото: Новини.LIVE

Насібов все ще мріє про "золото"

Борець розповів про те, що в Україні його зустріли як чемпіона, проте він не почувається переможцем Олімпіади-2024. Спортсмену подобається увага вболівальників, але він шкодує про програний фінал.

"У борців існує приказка: "Призерів багато, чемпіон один". Я не почуваюся чемпіоном. Ми проходимо не легку, але чесну дорогу під час турнірів. А зараз у нас приємна місія — давати автографи та спілкуватися з пресою. Я намагаюся насолоджуватися цим ", — зізнався Насібов.

Спортсмен подякував захисникам України за можливість представляти країну на Олімпійських іграх. Він є максималістом і планує здобути золоту медаль на наступному турнірі.

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