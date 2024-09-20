Насібов назвав суперників із Росії особливим подразником

Український борець Парвіз Насібов. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов розповів, як йому вдається зосередитись на підготовці до турнірів під час війни. Український спортсмен з особливою мотивацією бореться із суперниками з кількох країн.

Насібову не завжди вдається зосередитись на спортивній кар'єрі, повідомляє Sport.ua.

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Насібов не відчуває під час поєдинків із такими спортсменами нічого, крім ненависті. Парвізу хочеться змусити таких супротивників відчути те саме, що щодня відчувають усі українці.

Парвіз Насібов та Ярослава Магучіх з медалями Олімпіади-2024. Фото: instagram.com/nasibov_parviz/

Складність тренувань під час війни

Усі українські спортсмени хвилюються про долю рідних та близьких людей не лише під час виступів за кордоном, а й у разі, якщо перебувають в інших містах. У такі моменти Насібов забуває про тренування і намагається з'ясувати, чи все гаразд у його сім'ї та друзів.

"Росіяни часто мені пишуть і запитують, причому тут вони. Я відповідаю, що все це робить їхня країна. І коли о першій ночі вони спокійно сплять, я з тримісячною дитиною сиджу в підвалі. Знаєте, це дуже велике щастя, що в таких умовах нам ще вдається їздити на змагання та щось вигравати", — розповів Насібов.

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